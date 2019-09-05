30-летний сын легендарного бразильского футболиста умер от инфаркта

Кафу (слева) и его сын Данило (справа)

Ужасная трагедия случилась в семье легенды "Милана" и сборной Бразилии Кафу.

30-летний Данило, который является сыном легендарного бразильского правого защитника Кафу, ушел из жизни 4 сентября, сообщает Marca.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Инцидет произошел в городе Баруери, парень праздновал день рождения сестры. По информации СМИ, сердце Данило остановилось во время игры в футбол.

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49-летний Кафу основную часть карьеры провел в Италии, где защищал цвета "Ромы" и "Милана". Экс-защитник дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.