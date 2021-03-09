3 украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

Анна Рыжикова заболела на Covid-19. Фото: Instagram.com/anna_ryzhykova

В лагере сборной Украины по легкой атлетике произошло возгорание коронавируса после чемпионата Европы в Польше.

Положительные тесты сдали участники эстафеты 4х400 м Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию, сообщает Sportarena.com.

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"Сегодня они сделали повторный тест - он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока что никуда не позволяют.

Мы будем стараться и все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через 5 дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, что установлены, должны провести там 10 дней", - сказал главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходил с 5 по 7 марта в польском Торуне. Украина завоевала 3 медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли золото, Ирина Геращенко получила серебро.