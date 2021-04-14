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среда, 14 апреля 2021 16:35

26 украинских футболистов пожизненно отстранили от игр

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26 украинских футболистов пожизненно отстранили от игр
УАФ пожизненно отстранила от игры 26 футболистов. Фото: komandaonline.com

26 футболистам пожизненно запретили профессионально заниматься футболом в Украине, потому что раньше выступали в составах сборных команд ЛНР и ДНР.

Соответствующее решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет по заявлению комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола и Службы безопасности Украины.

"За действия и поведение, что вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненку С. А, Федотову Е. А., Пархоменко А.А., Охмату Е. И., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоде А. А., Бессалову А. Л., Фролову В.В., Асьмаеву С. В., Белавину Н. Е., Жарому С. С., Ткачеву А. С., Рябчинскому В. С., Варванину А. А., Майбороде А. А., Коновалову Р. В., Яковленко О. В., Еремину О. В., Циндрику С. А., Рудницкому И. В., Бебенину В. М., Дризе С. С., Наумову Е. С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно", - сообщают в УАФ.

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Однако указанные спортсмены могут обжаловать это решение в Апелляционном комитете УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола начал расследывать участие украинских игроков в международных матчах "сборной" так называемой ДНР с 6 апреля. Причиной стала информация СБУ о том, что граждане Украины, зарегистрированные в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой ДНР принимали участие в товарищеском матче против "сборной" непризнанной Республики Абхазия 25 сентября 2020 года на стадионе "Динамо" в городе Сухуми, Грузия.

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