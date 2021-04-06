УАФ расследует участие украинских футболистов в матчах за "сборные" боевиков

Письменные объяснения ждут от 9 игроков. Фото: pixabay.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола расследует участие украинских игроков в международных матчах "сборной" так называемой ДНР.

Письменные объяснения ждут от 9-и игроков с 1983 по 2002 г. р., сообщает официальный сайт УАФ.

"В ходе оперативно-розыскной деятельности СБУ получила информацию о том, что граждане Украины, зарегистрированные в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой ДНР принимали участие в товарищеском матче против "сборной" непризнанной Республики Абхазия 25 сентября 2020 года на стадионе "Динамо" в городе Сухуми, Грузия", – говорится в сообщении.

СБУ также установила, что в течение 8-12 декабря 2020 года в городе Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" принимала участие команда "Восток-уголь" с неподконтрольной Украине территории Луганской области. Так, УАФ предлагает предоставить письменные объяснения еще 17-и игрокам с 1984 по 2004 г. р.

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Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе "сборной" так называемой ДНР. ДНР проводила матчи с командами других территориальных образований, непризнанных в мире, таких как ЛНР и Абхазия.