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среда, 31 июля 2019 11:09

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

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25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд
Бубка побил за карьеру 35 мировых рекордов

25 лет назад Сергей Бубка установил до сих пор не превзойденный мировой рекорд в прыжках с шестом для открытых площадок, покорив высоту 6 м и 14 см.

35-й по счету мировой рекорд Бубка установил в 1994-м на турнире в итальянском городке Сестриере. Об этом пишут "Факты".

В первой своей попытке спортсмен прыгнул на 5 м и 70 см, во второй попытке покорил высоту 5 м и 90 см, а уже в третьей установил планку на рекордные 6 м и 14 см.

За свою выдающееся достижение Бубка получил в Сестриере автомобиль Ferrari, который оценивался $120 тыс.

Как позже вспоминал будущий глава Олимпийского комитета Украины, за каждый рекорд ему платили в СССР 1 тыс. 500 рублей минус подоходный налог, в итоге составляло 1 тыс. 200 рублей!

За свою карьеру уроженец Луганска 4 раза становился чемпионом мира в залах и 6 раз был чемпионом мира на открытом воздухе, чемпионом Европы в залах и на открытых площадках, олимпийским чемпионом. С 2005-го - президент НОК, а в 2015-м был избран первым вице-президентом IAAF.

За заслуги Сергей Бубка стал лауреатом многих международных и национальных наград. Заслуженный мастер спорта, кандидат педагогических наук, Герой Украины, член Книги рекордов Гиннеса за наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте.

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Тогдашний президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч назвал Бубку выдающимся спортсменом современности.

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Дата
31
июля

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

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