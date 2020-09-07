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понедельник, 07 сентября 2020 16:15

2 игрока "Ман Сити" заболели Covid-19

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2 игрока &quot;Ман Сити&quot; заболели Covid-19
Рияд Марез пропустит две недели из-за карантина. Фото: Reuters

Игроки "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт и Рияд Марез заболели коронавирусом.

Оба футболиста сдали положительный тест во время планового тестирования команды , сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Атакующий полузащитник сборной Алжира Марез и французский защитник Ляпорт отстранены от тренировок и находятся на самоизоляции.

Игроки не испытывают никаких негативных симптомов заражения, однако сидят по домам согласно санитарному протоколу Премьер-лиги.

В составе "местных" выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.

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АПЛ стартует 12 сентября. "Манчестер Сити" сыграет в стартовом туре против "Астон Виллы".

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07
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