2 игрока "Атлетико" заболели коронавирусом

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне остался без двух игроки накануне матчей ЛЧ. Фото: Reuters

2 игрока мадридского "Атлетико" инфицированные коронавируса.

Команде в четверг предстоит провести ответный матч 1/4 Лиги чемпионов против "Лейпцига". Имена инфицированных игроков остаются неизвестными.

"В субботу вечером, 8 августа, все игроки основной команды и члены делегации, отправились в Лиссабон для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов, как того требует протокол УЕФА прошли тестирование на коронавирус. Сегодня стало известно, что среди результатов есть 2 положительных. Игроки сразу же были изолированы в их домах, мы же сообщили об этом во все органы. Также был активирован соответствующий протокол действий, который требует проведения новых ПЦР-тестов для всей команды и делегации, которая отправится в Лиссабон, а также ближайших контактов зараженных игроков", - говорится в сообщении на официальном сайте "Атлетико".

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В прошлом сезоне в чемпионате Испании "Атлетико" занял 3-е место и продолжает выступления в Лиге чемпионов.