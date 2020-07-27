18-летний талант покинул "Динамо"

Евгений Разянцев не смог закрепиться в системе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" 18-летний Максим Рязанцев покинул столичный клуб.

Стороны решили прекратить дальнейшее сотрудничество по взаимному согласию.

"Талантливый вингер "Динамо" Евгений Рязанцев, который привлек внимание итальянских "Дженоа" и "Торино" год назад, став лучшим игроком и бомбардиром турнира в Турине, покидает киевское "Динамо". Стороны приняли для себя решение расторгнуть контракт по взаимному согласию.

В ближайшее время футболист определиться со своим будущим, имея ряд предложений из Украины и соседних стран Европы", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Шах и Шах".

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Максим Рязанцев не имел стабильного места в юношеской команде "Динамо" Ю -19. Футболист запомнился тем, что в марте месяце во время начала пандемии коронавируса раздавал бесплатно защите маски на улицах Киева.