18-летний Майкл Оуэн едва не уничтожил Аргентину

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2001 году награду выиграл англичанин Майкл Оуэн.

Оуэну было предначертано судьбой стать футболистом. Он родился 14 декабря 1979 года в Честере, в семье бывшего игрока "Эвертона" и "Брэдфорда" Терри Оуэна. Отец и привёл Майкла в футбол в возрасте семи лет. Именно в своём младшем сыне (Майкл был четвёртым ребёнком в семье Оуэнов) Терри видел самого перспективного спортсмена. Оуэн начал заниматься в школе валлийского "Молд Александра". В 8 лет он попал в старшую школу района Дисайд, и побил в ней державшийся 20 лет рекорд Иана Раша: валлиец в команде из ребят до 11 лет забил в своё время 72 гола, а Майкл записал на свой счёт 97 мячей. После Дисайда Майкл продолжил обучение в школе Хаварден в Северном Уэльсе. А когда Майклу исполнилось 12, семья получила письмо из "Ливерпуля".

В 8 лет он попал в старшую школу района Дисайд, и побил в ней державшийся 20 лет рекорд Иана Раша

Оуэнам лично написал куратор детских и юношеских команд "красных" Стив Хейвей, который был впечатлён игрой Майкла за команду Дисайда. Так "Ливерпуль" в 1991-м получил футболиста, который в будущем станет одним из лучших в истории клуба.

Блестяще выступая за младшие команды, Оуэн получил приглашение в сборную Англии до 15 лет. В итоге Майкл прошёл все возрастные категории национальной дружины и в 1998-м дебютировал в главном коллективе страны. А первый профессиональный контракт с "Ливерпулем" Оуэн подписал в 96-м. Тогда он уже считался одним из самых перспективных футболистов Англии и в будущем на протяжении нескольких лет оправдывал возложенные на него надежды.

Лучшие годы Оуэна прошли в "Ливерпуле".Фото Thehardtackle com

Дебют Оуэна в основе "Ливерпуля" состоялся 6 мая 1997-го. В первом же матче за "красных" Майкл забил, став самым юным игроком мерсисайдцев, которому удавалось поражать ворота соперников в Премьер-Лиге. В том же году Оуэн открыл счёт голам в еврокубках, огорчив в сентябре шотландский "Селтик", а в ноябре форвард оформил первый хет-трик, в Кубке лиги отправив три мяча в ворота "Гримсби Таун".

В сезоне 1997/98 Оуэн, заменивший на острие атаки "Ливерпуля" травмированного Робби Фаулера, забил 24 гола в 44 матчах, 18 из них – в АПЛ. Майкл стал лучшим бомбардиром чемпионата, а ВВС признало его спортсменом года в Англии. Затем форвард в составе сборной страны отправился на чемпионат мира-1998, в 1/8 финала которого забил потрясающий гол в ворота аргентинцев. Майкл на бешеной скорости умчался от защитника из центра поля, обыграл оказавшегося на пути оппонента и отправил мяч в левую "девятку".

Если бы не мяч-шедевр Денниса Бергкампа в матче с Аргентиной, этот гол, был бы, несомненно, лучшим на ЧМ-1998. После этого момента 18-летний Майкл Оуэн стал звездой, причем мирового масштаба. Позднее он вспоминал, что эпизод словно бы разделил его жизнь на две половины.

"30 июня 1998 года словно кто-то провел линию посередине. После этой даты я не мог пойти поиграть в гольф или даже просто попасть в свой дом, не будучи узнанным и без папарацци вокруг. Во Франции мы жили на базе, мало общались с внешним миром, так что я не понимал, что происходит. А потом, когда сборная вернулась в Англию, я приехал из аэропорта домой и обнаружил там сотню фотографов", — говорил Оуэн изданию The Independent.

Он обошел Айялу как стоячего. Мы всегда поражались тому, как быстро он бежал вместе с мячом. Это был просто потрясающий момент

"Он обошел Айялу как стоячего. Мы всегда поражались тому, как быстро он бежал вместе с мячом. Это был просто потрясающий момент", — говорил тогдашний тренер сборной Англии Глен Ходдл.

В следующем сезоне Оуэн снова забил 18 мячей и выиграл гонку снайперов Премьер-Лиги. И это с учётом того, что форварду не довелось доиграть сезон. В апрельском матче против "Лидса" Оуэн получил травму колена и выбыл из строя на полгода. Вскоре после возвращения у Майкла случается рецидив повреждения, и нападающему приходится пропустить ещё два месяца. Из-за этого сезон 1999/2000 получается у звёздного форварда смазанным – он забивает всего 12 мячей в 27 матчах.

Многие журналисты, биографы и болельщики считают, что момент, определивший все дальнейшее будущее Оуэна, случился 12 апреля 1999 года в гостевом матче с "Лидсом". Он рванул за мячом после паса на ход от Стива Макманамана, а потом рухнул на газон, сразу дав понять, что случилось что-то серьезное. Это была травма подколенного сухожилия на правой ноге. Оуэн пропустил пять месяцев, но после возвращения все было уже не так, как раньше.

После гола сборной Аргентины. Фото Рейтер

Зато осенью Оуэн начинает феерить.

8 сентября форвард оформляет хет-трик в ворота "Астон Виллы". В дальнейшем Майкл забивает важные голы во всех турнирах, и "Ливерпуль" завоёвывает Кубок Англии и Лиги, а также Кубок УЕФА. До февраля "сказуеры" участвовали и в чемпионской гонке АПЛ, но серия неудачных матчей притормозила порыв мерсисайдцев, и в итоге команда финишировала третьей после "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Зато именно "канониров" "красные" обыграли 12 мая в финале Кубка страны. На 72-й минуте лондонцы открыли счёт, но голы Оуэна на 83-й и 88-й принесли успех ливерпульцам.

В финале Кубка УЕФА англичане со счётом 5:4 взяли верх над испанским "Алавесом". Оуэн в этой игре не забивал, зато на более ранних стадиях турнира Майкл отличился четырежды. В решающей встрече за Кубок лиги "Ливерпуль" в серии пенальти одолел "Бирмингем", а летом мерсисайдцы завоевали два суперкубка – Англии и УЕФА. В обоих случаях решающие голы забивал Оуэн – в ворота "Манчестер Юнайтед" (2:1) и мюнхенской "Баварии" (3:2).

Немцы в 2001-м вообще сильно пострадали от Майкла. 1 сентября в Мюнхене прошёл матч квалификации ЧМ-2002 между Германией и Англией. К удивлению многих, гости одержали крупную победу со счётом 5:1.

Этим успехом британцы обязаны Оуэну, который оформил хет-трик. Он стал своего рода вишенкой на торте под названием "выступления Оуэна в 2001-м". И наверняка стал весомым аргументом в пользу англичанина при голосовании на "Золотой мяч".

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Вскоре после завоевания "Золотого мяча" Оуэн забил свой сотый гол в составе "Ливерпуля", а всего за сезон 2001/02 форвард записал на свой счёт 28 голов в 43 матчах. "Скаузеры" финишировали на втором месте в турнирной таблице.

На КМ-2002 Майкл отличился дважды, поразив ворота датчан и бразильцев. Четвертьфинальный матч с "селесао" стал для англичан последним на турнире: "Три льва" уступили со счётом 1:2. По словам Оуэна, перед каждой игрой на мундиале ему делали обезболивающие уколы – давала знать о себе старая травма колена. Несмотря на то, что она периодически беспокоила Майкла, нападающий становился лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в сезонах 2002/03 и 2003/04. В первом из них мерсисайдцы стали обладателями Кубка лиги, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед" – 2:0. У победителей забили Оуэн и Стивен Джеррард.

В 2004-м Оуэн стал первым игроком сборной Англии, которому удалось забить на четырёх крупных турнирах подряд. В четвертьфинале Евро-2004 Майкл открыл счёт, уже на третьей минуте поразив ворота сборной Португалии. Но несчастливая традиция неудачных выступлений англичан на крупных турнирах вновь сохранилась: британцы проиграли в серии пенальти.

После Евро-2004 Оуэн перешёл в мадридский "Реал". Новый тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес сразу после назначения отправился в стан сборной Англии на переговоры с Майклом и Джеррардом о новых контрактах, но нападающий решил покинуть берега Мерси. За восемь лет в "Ливерпуле" Оуэн провёл 297 матчей и забил 158 мячей.

В Мадриде Майкл провёл всего один сезон, причём в "Реале" англичанин был вынужден смириться с ролью игрока ротации. Тем не менее, в 45 матчах за "сливочных" Оуэн забил 16 мячей. 13 из них – в чемпионате Испании, где англичанин показал лучшую результативность в соотношении гол/сыгранные минуты.

После не самого яркого сезона в 2005-м Оуэн хотел вернуться в "Ливерпуль", но "скаузеры" отказались платить за него 11 миллионов фунтов. Бенитес просил Майкла подождать до зимнего трансферного окна, но Оуэн не послушал испанца и уже летом принял предложение "Ньюкасла". "Сороки" звёзд с неба не хватали, поэтому присоединение к ним влекло для форварда угрозу непопадания в сборную страны на Кубок мира-2006.

На тренировке в Манчестере. Фото Рейтер

Несмотря на то, что "Ньюкасл" во время выступления Оуэна за клуб был лавировал между зоной вылета и серединой турнирной таблицы АПЛ, а самого форварда часто мучили травмы, Майклу удалось попасть на мундиаль в Германии. Однако выступления на ЧМ дорого обошлось игроку: в третьем матче на турнире, против шведов, Оуэн порвал переднюю крестообразную связку правого колена и покинул поле на носилках. Это был последний крупный турнир для форварда. К Евро-2008 он уже восстановился и провёл за "Ньюкасл" полноценный сезон, но тренер англичан Фабио Капелло отказался от услуг форварда. Итальянец считал, что игрок команды-аутсайдера вряд ли будет полезен сборной. В итоге Майкл завершил карьеру в сборной, за которую забил в общей сложности 40 мячей. На данный момент это пятый показатель в истории английской команды.

В 2004-м Оуэн стал первым игроком сборной Англии, которому удалось забить на четырёх крупных турнирах подряд

За "сорок" Оуэн выступал до 2009-го, пока команда не вылетела в Чемпионшип. В 80 матчах форвард забил 31 гол, после чего довольно неожиданно получил предложение от "Манчестер Юнайтед". Сэр Алекс Фергюсон был не против заполучить звёздного форварда, да ещё и совершенно бесплатно. Фанаты "Ливерпуля" сразу же окрестили Оуэна предателем, но Майкл аргументировал свой переход в стан заклятых врагов мерсисайдцев желанием вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2010. На мундиаль нападающий так и не попал, зато с "МЮ" ему удалось завоевать три трофея. В 2010-м "дьяволы" выиграли Кубок Лиги и Суперкубок Англии, а в 2011-м Оуэн впервые в карьере стал чемпионом страны. Майкл не был игроком основы "Юнайтед", но, выходя на замену, забивал важные голы. Например, в 2009-м Оуэн забил решающий гол на последних секундах манчестерского дерби и принёс "Юнайтед" победу над "Сити" со счётом 4:3. В том же сезоне Майкл оформил хет-трик в лигочемпионском матче против "Вольфсбурга".

В сезоне 2011/12 Оуэн провёл за "МЮ" всего четыре официальных матча, и клуб не стал предлагать форварду новый контракт. Так Майкл перешёл в "Сток Сити", где и завершил карьеру. 19 января 2013-го нападающему покорилось новое достижение: Оуэн забил свой единственный гол за "гончаров", и этот мяч стал 150-м для Майкла в Премьер-лиге. 19 мая форвард провёл последний матч в карьере, выйдя на замену в игре против "Саутгемптона" и после финального свистка ему аплодировал весь стадион. Несмотря на немного блеклый закат карьеры, Оуэн – один из самых выдающихся игроков в истории английского футбола.

После завершения футбольной карьеры Оуэн принимал участие в съемках детского телесериала и рекламных роликов. Кроме того, футболист сполна отдался своему давнему увлечению скачками: у Майкла несколько лошадей, которые участвуют в соревнованиях.