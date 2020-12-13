18-летний Майкл Оуэн едва не уничтожил Аргентину

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.
Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2001 году награду выиграл англичанин Майкл Оуэн.
Оуэну было предначертано судьбой стать футболистом. Он родился 14 декабря 1979 года в Честере, в семье бывшего игрока "Эвертона" и "Брэдфорда" Терри Оуэна. Отец и привёл Майкла в футбол в возрасте семи лет. Именно в своём младшем сыне (Майкл был четвёртым ребёнком в семье Оуэнов) Терри видел самого перспективного спортсмена. Оуэн начал заниматься в школе валлийского "Молд Александра". В 8 лет он попал в старшую школу района Дисайд, и побил в ней державшийся 20 лет рекорд Иана Раша: валлиец в команде из ребят до 11 лет забил в своё время 72 гола, а Майкл записал на свой счёт 97 мячей. После Дисайда Майкл продолжил обучение в школе Хаварден в Северном Уэльсе. А когда Майклу исполнилось 12, семья получила письмо из "Ливерпуля".
В 8 лет он попал в старшую школу района Дисайд, и побил в ней державшийся 20 лет рекорд Иана Раша
Оуэнам лично написал куратор детских и юношеских команд "красных" Стив Хейвей, который был впечатлён игрой Майкла за команду Дисайда. Так "Ливерпуль" в 1991-м получил футболиста, который в будущем станет одним из лучших в истории клуба.
Блестяще выступая за младшие команды, Оуэн получил приглашение в сборную Англии до 15 лет. В итоге Майкл прошёл все возрастные категории национальной дружины и в 1998-м дебютировал в главном коллективе страны. А первый профессиональный контракт с "Ливерпулем" Оуэн подписал в 96-м. Тогда он уже считался одним из самых перспективных футболистов Англии и в будущем на протяжении нескольких лет оправдывал возложенные на него надежды.
Дебют Оуэна в основе "Ливерпуля" состоялся 6 мая 1997-го. В первом же матче за "красных" Майкл забил, став самым юным игроком мерсисайдцев, которому удавалось поражать ворота соперников в Премьер-Лиге. В том же году Оуэн открыл счёт голам в еврокубках, огорчив в сентябре шотландский "Селтик", а в ноябре форвард оформил первый хет-трик, в Кубке лиги отправив три мяча в ворота "Гримсби Таун".
В сезоне 1997/98 Оуэн, заменивший на острие атаки "Ливерпуля" травмированного Робби Фаулера, забил 24 гола в 44 матчах, 18 из них – в АПЛ. Майкл стал лучшим бомбардиром чемпионата, а ВВС признало его спортсменом года в Англии. Затем форвард в составе сборной страны отправился на чемпионат мира-1998, в 1/8 финала которого забил потрясающий гол в ворота аргентинцев. Майкл на бешеной скорости умчался от защитника из центра поля, обыграл оказавшегося на пути оппонента и отправил мяч в левую "девятку".
Если бы не мяч-шедевр Денниса Бергкампа в матче с Аргентиной, этот гол, был бы, несомненно, лучшим на ЧМ-1998. После этого момента 18-летний Майкл Оуэн стал звездой, причем мирового масштаба. Позднее он вспоминал, что эпизод словно бы разделил его жизнь на две половины.
"30 июня 1998 года словно кто-то провел линию посередине. После этой даты я не мог пойти поиграть в гольф или даже просто попасть в свой дом, не будучи узнанным и без папарацци вокруг. Во Франции мы жили на базе, мало общались с внешним миром, так что я не понимал, что происходит. А потом, когда сборная вернулась в Англию, я приехал из аэропорта домой и обнаружил там сотню фотографов", — говорил Оуэн изданию The Independent.
Он обошел Айялу как стоячего. Мы всегда поражались тому, как быстро он бежал вместе с мячом. Это был просто потрясающий момент
"Он обошел Айялу как стоячего. Мы всегда поражались тому, как быстро он бежал вместе с мячом. Это был просто потрясающий момент", — говорил тогдашний тренер сборной Англии Глен Ходдл.
В следующем сезоне Оуэн снова забил 18 мячей и выиграл гонку снайперов Премьер-Лиги. И это с учётом того, что форварду не довелось доиграть сезон. В апрельском матче против "Лидса" Оуэн получил травму колена и выбыл из строя на полгода. Вскоре после возвращения у Майкла случается рецидив повреждения, и нападающему приходится пропустить ещё два месяца. Из-за этого сезон 1999/2000 получается у звёздного форварда смазанным – он забивает всего 12 мячей в 27 матчах.
Многие журналисты, биографы и болельщики считают, что момент, определивший все дальнейшее будущее Оуэна, случился 12 апреля 1999 года в гостевом матче с "Лидсом". Он рванул за мячом после паса на ход от Стива Макманамана, а потом рухнул на газон, сразу дав понять, что случилось что-то серьезное. Это была травма подколенного сухожилия на правой ноге. Оуэн пропустил пять месяцев, но после возвращения все было уже не так, как раньше.
Зато осенью Оуэн начинает феерить.
8 сентября форвард оформляет хет-трик в ворота "Астон Виллы". В дальнейшем Майкл забивает важные голы во всех турнирах, и "Ливерпуль" завоёвывает Кубок Англии и Лиги, а также Кубок УЕФА. До февраля "сказуеры" участвовали и в чемпионской гонке АПЛ, но серия неудачных матчей притормозила порыв мерсисайдцев, и в итоге команда финишировала третьей после "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Зато именно "канониров" "красные" обыграли 12 мая в финале Кубка страны. На 72-й минуте лондонцы открыли счёт, но голы Оуэна на 83-й и 88-й принесли успех ливерпульцам.
В финале Кубка УЕФА англичане со счётом 5:4 взяли верх над испанским "Алавесом". Оуэн в этой игре не забивал, зато на более ранних стадиях турнира Майкл отличился четырежды. В решающей встрече за Кубок лиги "Ливерпуль" в серии пенальти одолел "Бирмингем", а летом мерсисайдцы завоевали два суперкубка – Англии и УЕФА. В обоих случаях решающие голы забивал Оуэн – в ворота "Манчестер Юнайтед" (2:1) и мюнхенской "Баварии" (3:2).
Немцы в 2001-м вообще сильно пострадали от Майкла. 1 сентября в Мюнхене прошёл матч квалификации ЧМ-2002 между Германией и Англией. К удивлению многих, гости одержали крупную победу со счётом 5:1.
Этим успехом британцы обязаны Оуэну, который оформил хет-трик. Он стал своего рода вишенкой на торте под названием "выступления Оуэна в 2001-м". И наверняка стал весомым аргументом в пользу англичанина при голосовании на "Золотой мяч".
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Вскоре после завоевания "Золотого мяча" Оуэн забил свой сотый гол в составе "Ливерпуля", а всего за сезон 2001/02 форвард записал на свой счёт 28 голов в 43 матчах. "Скаузеры" финишировали на втором месте в турнирной таблице.
На КМ-2002 Майкл отличился дважды, поразив ворота датчан и бразильцев. Четвертьфинальный матч с "селесао" стал для англичан последним на турнире: "Три льва" уступили со счётом 1:2. По словам Оуэна, перед каждой игрой на мундиале ему делали обезболивающие уколы – давала знать о себе старая травма колена. Несмотря на то, что она периодически беспокоила Майкла, нападающий становился лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в сезонах 2002/03 и 2003/04. В первом из них мерсисайдцы стали обладателями Кубка лиги, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед" – 2:0. У победителей забили Оуэн и Стивен Джеррард.
В 2004-м Оуэн стал первым игроком сборной Англии, которому удалось забить на четырёх крупных турнирах подряд. В четвертьфинале Евро-2004 Майкл открыл счёт, уже на третьей минуте поразив ворота сборной Португалии. Но несчастливая традиция неудачных выступлений англичан на крупных турнирах вновь сохранилась: британцы проиграли в серии пенальти.
После Евро-2004 Оуэн перешёл в мадридский "Реал". Новый тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес сразу после назначения отправился в стан сборной Англии на переговоры с Майклом и Джеррардом о новых контрактах, но нападающий решил покинуть берега Мерси. За восемь лет в "Ливерпуле" Оуэн провёл 297 матчей и забил 158 мячей.
В Мадриде Майкл провёл всего один сезон, причём в "Реале" англичанин был вынужден смириться с ролью игрока ротации. Тем не менее, в 45 матчах за "сливочных" Оуэн забил 16 мячей. 13 из них – в чемпионате Испании, где англичанин показал лучшую результативность в соотношении гол/сыгранные минуты.
После не самого яркого сезона в 2005-м Оуэн хотел вернуться в "Ливерпуль", но "скаузеры" отказались платить за него 11 миллионов фунтов. Бенитес просил Майкла подождать до зимнего трансферного окна, но Оуэн не послушал испанца и уже летом принял предложение "Ньюкасла". "Сороки" звёзд с неба не хватали, поэтому присоединение к ним влекло для форварда угрозу непопадания в сборную страны на Кубок мира-2006.
Несмотря на то, что "Ньюкасл" во время выступления Оуэна за клуб был лавировал между зоной вылета и серединой турнирной таблицы АПЛ, а самого форварда часто мучили травмы, Майклу удалось попасть на мундиаль в Германии. Однако выступления на ЧМ дорого обошлось игроку: в третьем матче на турнире, против шведов, Оуэн порвал переднюю крестообразную связку правого колена и покинул поле на носилках. Это был последний крупный турнир для форварда. К Евро-2008 он уже восстановился и провёл за "Ньюкасл" полноценный сезон, но тренер англичан Фабио Капелло отказался от услуг форварда. Итальянец считал, что игрок команды-аутсайдера вряд ли будет полезен сборной. В итоге Майкл завершил карьеру в сборной, за которую забил в общей сложности 40 мячей. На данный момент это пятый показатель в истории английской команды.
В 2004-м Оуэн стал первым игроком сборной Англии, которому удалось забить на четырёх крупных турнирах подряд
За "сорок" Оуэн выступал до 2009-го, пока команда не вылетела в Чемпионшип. В 80 матчах форвард забил 31 гол, после чего довольно неожиданно получил предложение от "Манчестер Юнайтед". Сэр Алекс Фергюсон был не против заполучить звёздного форварда, да ещё и совершенно бесплатно. Фанаты "Ливерпуля" сразу же окрестили Оуэна предателем, но Майкл аргументировал свой переход в стан заклятых врагов мерсисайдцев желанием вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2010. На мундиаль нападающий так и не попал, зато с "МЮ" ему удалось завоевать три трофея. В 2010-м "дьяволы" выиграли Кубок Лиги и Суперкубок Англии, а в 2011-м Оуэн впервые в карьере стал чемпионом страны. Майкл не был игроком основы "Юнайтед", но, выходя на замену, забивал важные голы. Например, в 2009-м Оуэн забил решающий гол на последних секундах манчестерского дерби и принёс "Юнайтед" победу над "Сити" со счётом 4:3. В том же сезоне Майкл оформил хет-трик в лигочемпионском матче против "Вольфсбурга".
В сезоне 2011/12 Оуэн провёл за "МЮ" всего четыре официальных матча, и клуб не стал предлагать форварду новый контракт. Так Майкл перешёл в "Сток Сити", где и завершил карьеру. 19 января 2013-го нападающему покорилось новое достижение: Оуэн забил свой единственный гол за "гончаров", и этот мяч стал 150-м для Майкла в Премьер-лиге. 19 мая форвард провёл последний матч в карьере, выйдя на замену в игре против "Саутгемптона" и после финального свистка ему аплодировал весь стадион. Несмотря на немного блеклый закат карьеры, Оуэн – один из самых выдающихся игроков в истории английского футбола.
После завершения футбольной карьеры Оуэн принимал участие в съемках детского телесериала и рекламных роликов. Кроме того, футболист сполна отдался своему давнему увлечению скачками: у Майкла несколько лошадей, которые участвуют в соревнованиях.
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