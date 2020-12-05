В обладателя "Золотого мяча" бросили свиную голову

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2000 году награду выиграл португалец Луиш Фигу.

Луиш Фелипе Мадейра Каэйру Фигу родился 4 ноября 1972 года в Лиссабоне и был единственным сыном в семье работника столичного порта и домохозяйки. С ранних лет мальчик увлёкся футболом, что не очень хорошо сказывалось на его отметках в школе. Однако родители не запрещали Луишу допоздна гонять мяч со сверстниками и в итоге ни разу не пожалели об этом.

Когда Фигу было 11 лет и он играл в футбол и футзал за детскую команду "Паштильяш", его заметили скауты "Спортинга". Там и началась его блестящая карьера. До 17 лет Луиш выступал за юношеские команды "зелёно-белых" и привлекался в сборные страны в своей возрастной категории. В 1989-м, как раз перед попаданием в главную команду "Спортинга", Фигу стал чемпионом Европы среди 16-летних. В одной команде с ним выступали другие будущие корифеи – Руй Кошта и Жоау Пинту. Уже тогда это поколение португальских футболистов прозвали "золотым".

Луиш Фигу – лидер мадридского "Реала". Фото Рейтер

Во взрослой команде "Спортинга" юный Фигу поначалу был игроком глубокого резерва и за первые два сезона провёл всего шесть матчей. Но в 1991-м всё изменилось. Португальцы подтвердили статус "золотого поколения", выиграв молодёжный чемпионат мира, который проходил у них на родине. И с началом сезона Фигу стал основным игроком "Спортинга". За следующие четыре года Луишпровёл за лиссабонцев 163 матча и забил 20 мячей. Основная его функция заключалась не в том, чтобы забивать голы, а в том, чтобы создавать такие возможности для партнёров. Молодой Фигу был быстр, обладал прекрасным дриблингом и культурой паса. Это был просто незаменимый игрок на фланге – огромное число голов "Спортинга" забивались после подач Луиша.

Единственным трофеем, завоёванным Фигу на родине, в итоге стал Кубок Португалии, выигранный лиссабонцами в сезоне 1994/95. За Луишем, который к тому моменту уже был основным игроком сборной Португалии (дебют состоялся ещё в октябре 1991), активно следили европейские гранды. Изначально всё шло к тому, что Фигу перейдёт в Серию А. Но каким-то образом он умудрился одновременно подписать контракт с "Пармой" и "Ювентусом", что повлекло наложение на футболиста трансферного бана в Италии сроком на два года.

Все годы выступления за "Барселону" (1995-2000) Фигу признавался футболистом года в Португалии

Из-за скандала на Апеннинском полуострове Фигу в итоге оказался в Испании – его подписала "Барселона". В Каталонии карьера Луиша и взлетела. Он сразу стал ключевым игроком атакующей линии "блауграны". Снабжая мячами Роналдо, а позже Ривалдо и Патрика Клюйверта, Фигу создавал огромное число опасных моментов у ворот соперников.

Первым трофеем, завоёванным Луишем с "Барсой", стал Суперкубок Испании-1996. Через год каталонцы выиграли Кубок страны и блеснули на международной арене: "сине-гранатовые" победили в Кубке обладателей кубков, одолев в финале ПСЖ, а также завоевали Суперкубок УЕФА, в двухматчевом противостоянии взяв верх над дортмундской "Боруссией".

Все годы выступления за "Барселону" (1995-2000) Фигу признавался футболистом года в Португалии. В те же годы он вместе с Руй Коштой, Пинту и другими сверстниками из "золотого поколения" выводил из кризиса национальную сборную. Пропустив чемпионаты Европы в 1988-м и 1992-м, португальцы в 96-м наконец квалифицировались на главный турнир и дошли до четвертьфинала. Ну а в 2000-м перед футбольным миром предстала лучшая за долгие годы сборная этой страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец Ривалдо не увидел карьеры сына

Уже на групповом этапе португальцы сотворили настоящий фурор. В первом матче на турнире пиренейцы за 18 минут пропустили от англичан дважды, но ещё до перерыва отыгрались, а во втором тайме забили победный гол. Начало камбэку на 22-й минуте положил Фигу который потрясающим ударом метров с 25 вонзил мяч в самую "паутинку" ворот Дэвида Симена. Во втором туре португальцы с минимальным счётом переиграли румын, а в третьем сенсационно разгромили немцев – 3:0. Выйдя в плей-офф с первого места в группе, Фигу и компания в четвертьфинале одолели турок (2:0), но на следующей стадии были вынуждены сложить оружие перед французами. Фигу вошёл в символическую сборную турнира, после которого совершил один из самых скандальных переходов в истории мирового футбола. Португалец стал игроком мадридского "Реала".

В 2000-м Фигу стал бронзовым призёром чемпионата Европы, получил "Золотой мяч", а также был признан лучшим игроком мира по версии журнала "World Soccer", футболистом года в Испании и Португалии. Но можно присудить ему ещё одно достижение: Фигу стал, пожалуй, самым ненавистным существом для фанатов "Барселоны". "Реал" выкупил его у "сине-гранатовых" за рекордные 62 миллиона евро. Но понимали ли футболист и его новый клуб, какие могут быть последствия у такого трансфера?

"Мразь", "Иуда", "Предатель", "Наёмник", – это лишь некоторые оскорбления, адресованные португальцу теми, чьим любимчиком он был совсем недавно

21 октября 2000-го Фигу впервые приехал в Барселону в статусе игрока "Реала". На "Камп Ноу" сплошь и рядом встречались плакаты, посвящённые португальцу. "Мразь", "Иуда", "Предатель", "Наёмник", – это лишь некоторые оскорбления, адресованные португальцу теми, чьим любимчиком он был совсем недавно. Каждое получение мяча португальцем встречалось оглушительным рёвом, а на поле летели самые разные предметы. Из-за накаленной обстановки португальца, основного исполнителя корнеров в "Реале", не подпускали к угловому флажку на "Камп Ноу", дабы сохранять максимальную дистанцию между полузащитником и фанатами. Следующие два "эль класико" Фигу пропустил из-за травмы, но в ноябре 2002-го вновь приехал на "Камп Ноу" и был встречен так же "тепло", как и при первом визите. Теперь португалец не стеснялся подавать угловые, так что на поле летело ещё больше предметов, чем в октябре 2000-го. Болельщики "блауграны" не жалели бутылок, монет, телефонов. А кто-то даже пожертвовал копчёной свиной головой. На 73-й минуте арбитр Медина Канталеха увёл команды в подтрибунное помещение и вернул их на поле только спустя четверть часа. Пожалуй, это самый известный и громкий скандал в истории испанского "класико".

Во время углового в Барселоне. Фото Рейтер

Со временем болельщики "Барселоны" задышали к Фигу ровнее, и в следующих играх "Реала" и каталонцев градус был ниже. Сам португалец подарил испанским любителям футбола ещё пять лет великолепной игры. С "Реалом" Фигу дважды завоевал чемпионский титул, выиграл Лигу чемпионов (2002), два Кубка Испании, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. В 2004-м португалец стал серебряным призёром домашнего чемпионата Европы. Сборная Португалии, возможно, лучшая по набору исполнителей за всю свою историю, проиграла на том турнире всего два матча – первый и последний. И оба раза обидчиками были греки. После финала весь континент мог видеть скупые слёзы на глазах опытного Фигу и почти детский плач 19-летнего Криштиану Роналду.

Из юным Роналду в форме сборной Португалии. Фото Рейтер

В 2005-м, после 10 лет выступлений в Испании, Фигу таки переехал в Италию, став игроком "Интера". В Милане португалец сменил амплуа: 33-летний Фигу уже был не так быстр, как прежде, поэтому лучше подходил для игры в центре поля и под нападающими, нежели на фланге. Первые два сезона португалец был постоянным игроком основы, но после 35 лет стал получать вдвое меньше времени. Непосредственно перед закатом карьеры, в 2006-м, Фигу показал ещё одно шикарное выступление на крупном турнире, добравшись со сборной Португалии до полуфинала чемпионата мира в Германии. Полузащитник попал в символическую сборную этого турнира.

С "Интером" Фигу завоевал четыре скудетто, причём последний из них "нерадзурри" выиграли в день, когда португалец объявил о намерении уйти из футбола. 31 мая 2009-го полузащитник провёл прощальный матч, сыграв 42 минуты встречи чемпионата против "Аталанты". Во время замены Фигу на Давиде Сантона весь стадион, включая футболистов, аплодировал. Луиш обнял каждого партнёра, и даже тренер миланцев Жозе Моуринью вышел на поле, чтобы проводить соотечественника.