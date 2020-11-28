Отец Ривалдо не увидел карьеры сына

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 1999 приз выиграл бразилец Ривалдо.

Ривалдо Витор Борба Феррейра родился 19 апреля 1972-го года в Ресифи – столице штата Пернамбуку. Его детство прошло в фавелах, и неблагополучная жизнь сказалась на физическом развитии мальчика, который, к тому же, родился недоношенным. Ривалдо был худощавым и слабым, из-за недоедания имел проблемы с зубами. Тем не менее, в 16 лет ему удалось добиться первого профессионального контракта: Ривалдо стал игроком молодёжной команды местного клуба "Паулиста". В том же году под колёсами автобуса скончался его отец, который прививал всем троим сыновьям любовь к футболу. Желание Ромильдо в итоге исполнилось: один из его отпрысков добился больших успехов и вывел семью из нищеты. Только вот сам отец так и не увидел восхождения сына, которое шло скорее вопреки всему, нежели благодаря.

В "Паулисте" в Ривалдо никто откровенно не верил. Парень часто болел, имел проблемы с выносливостью. Да ещё и по причине смерти отца пропустил просмотр в футбольную академию, что, казалось, окончательно поставит крест на его карьере. Однако благодаря случайному знакомству Ривалдо смог перейти в "Санта-Круз" – футболку этого клуба незадолго до своей кончины подарил ему отец. Но в этой команде карьера игрока также не задалась. Слабое физическое развитие продолжало сказываться, а болельщики и вовсе насмехались над новичком, называя его "кривоногой уткой". Поэтому спустя год руководство "Санта-Круза" рассталось с Ривалдо без малейшего сожаления, включив его в трансфер одного из футболистов, переходившего в клуб "Можи-Мирин". Только там с худощавым нападающим начали по-настоящему работать.

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В "Можи-Мирине" Ривалдо сразу нагрузили физическими упражнениями, и вскоре футболист набрал мышечную массу. Это заметно повлияло на игровые качества форварда. Защитники теперь не могли легко оттеснить его от мяча, а за счёт филигранной техники Ривалдо легко обходил их. В итоге за 31 матч в "Можи-Мирине" нападающий забил 13 мячей и был замечен скаутами "Коринтианса", которые, не сумев договориться о сумме трансфера, решили взять игрока в аренду. Там и началось его восхождение. Проведя блестящий сезон-1993, Ривалдо привлёк интерес тренеров сборной Бразилии. 16 декабря молодой игрок дебютировал в составе "селесао" в матче против Мексики и открыл в этой встрече счёт. Первый блин не выдался комом.

Под колёсами автобуса скончался его отец

В 94-м Ривалдо перебрался в "Палмейрас", с которого "Можи-Мирин" потребовал и получил 4 миллиона долларов. С новым клубом Ривалдо сразу же выиграл чемпионаты штата Сан-Паулу и страны. В 96-м клуб дошёл до финала Кубка Бразилии и вновь выиграл Паулисту, а Ривалдо заинтересовались в Европе.

В "Коринтиансе" футболиста, способного сыграть на любой позиции в центре поля и нападении, сделали атакующим полузащитником. В этом амплуа Ривалдо мог проявлять свои лучшие качества. Он прекрасно видел поле, обладал мастерством плеймейкера и хорошим голевым чутьём. Оставшуюся часть карьеры Ривалдо проведёт именно в этом амплуа.

В Средние века и Новое время испанцы и португальцы завоёвывали территорию Латинской Америки. В 20-м веке благодаря футболу стало происходить обратное. Талантливых южноамериканских футболистов, как и сейчас, охотно подписывали в тех же Испании и Португалии. Ривалдо, выбравшись из Бразилии, также прибыл на Пиренейский полуостров. Его первым клубом стал "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Лучшие матчи были сыграны в футболке "Барселоны". Фото Рейтер

Причиной миграции Ривалдо из Бразилии стало неудачное выступление "селесао" на Олимпийских играх в Атланте. Команда, в которой 24-летний Ривалдо был одним из самых опытных игроков, вылетела на стадии четвертьфинала, уступив будущим чемпионам, нигерийцам. В итоге полузащитник сразу после Игр покинул родину. В первом же сезоне в составе "Депортиво" он забил 21 мяч и стал лучшим бомбардиром команды, которая финишировала в чемпионате третьей. После этого бразильцем всерьёз заинтересовалась "Барселона", которая летом выложила за Ривалдо около 26 миллионов долларов. Так начался главный, лучший этап в карьере звёздного полузащитника.

Именно с "блауграной" Ривалдо добился наибольших успехов. Первые два сезона после прихода бразильца каталонцы становились чемпионами Испании, а также выиграли Кубок страны и Суперкубок УЕФА. За пять лет полузащитник провёл за "Барсу" 235 матчей и забил 130 мячей. Кроме того, именно в период выступления за "Барселону" Ривалдо завоевал важнейшие трофеи со сборной. Зимой 1997-го "селесао" выиграли Кубок конфедераций, в 99-м – Кубок Америки, а в 2002-м – Кубок мира.

Ривалдо провёл бы в "Барсе" больше времени, если бы не конфликты с Луи ван Галем

Возможно, Ривалдо провёл бы в "Барсе" больше времени, если бы не конфликты с Луи ван Галем. Голландец ставил бразильца на фланг, а не на позицию плеймейкера. В 2000 ван Галь был отправлен в отставку, и Ривалдо два года чувствовал себя более чем комфортно. Однако в 2002-м голландец вернулся, и полузащитника освободили от контракта. Бразилец на правах свободного агента перешёл в "Милан".

В Италии дела у Ривалдо шли неплохо. Он сразу стал одним из лидеров команды и в дебютный сезон выиграл с нею Серию А, Кубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Однако в следующем сезоне бразилец провёл всего два матча, после чего начал скитания по разным чемпионатам.

Ривалдо выиграл титул чемпиона мира в 2002 году. Фото Рейтер

Сначала Ривалдо вернулся на родину, где пополнил ряды "Крузейро". Проведя в клубе меньше года, бразилец отправился в Грецию, где выступал сначала за "Олимпиакос", затем за АЕК. С "Олимпиакосом" Ривалдо трижды выиграл чемпионат и дважды завоевал Кубок страны. А с 2008-го у бразильца начались настоящие скитания.

Сложно было представить что-то более удивительное, чем появление чемпиона мира-2002 в чемпионате Узбекистана. 36-летний Ривалдо стал игроком "Бунёдкора", который финансировался авторитетными людьми из нефтегазового бизнеса и могли предложить зарубежной звезде щедрый контракт. С ташкентским клубом бразилец дважды выиграл чемпионат и один раз взял Кубок страны, был одним из лучших бомбардиров команды (42 гола в 76 матчах), но в 2010-м досрочно разорвал контракт. Как Ривалдо рассказал позже, "Бунёдкор" остался должен ему 16 миллионов евро.

После "Бунёдкора" бразилец снова вернулся на родину, где поиграл за "Можи-Мирин" и "Сан-Паулу", затем Ривалдо на 11 месяцев занесло в ангольский "Кабушкорп". Потом он снова оказался в Бразилии, где и завершил карьеру. Причём дважды. В 2014-м Ривалдо повесил бутсы на гвоздь, перейдя на должность президента клуба "Можи-Мирин". Но через год решил вернуться, чтобы поиграть с сыном.

В июле в одном из матчей "Можи-Мирина" отличились отец и сын – Ривалдо и Ривалдиньо. И лишь после этого старший из них завершил карьеру.