15-летняя киевлянка с инвалидностью установила рекорд по плаванию

Пловчиха София Федоренко от рождения не может ходить. Фото: Facebook

15-летняя пловчиха София Федоренко из Киева установила рекорд Украины среди детей с инвалидностью. Девушка проплыла лишь с мощью рук полторы тысячи метров в открытой воде за 25 минут и 40 секунд.

В Софии врожденный порок спинного мозга, она не чувствует ног, передвигается на инвалидной коляске. Когда ей исполнилось 5 лет, родители записали ее в секцию плавания. Но начала прогрессировать болезнь.

Мать пловчихи, Анжелика рассказала, что София от рождения не может ходить.

"Говорила:" Наливайте воду в ванну ", - вспоминает мать. -" И плескалась в ванной час, а то и полтора, представляла себя русалочкой.".

В детстве Софии сделали около 10 операций.

"Она очень долгое время находилась в гипсе, три-четыре месяца после каждой операции. Деформации развились в связи с ростом, затем начали деформироваться суставы. Поэтому врачи сказали, что необходимо провести эти операции ", - говорит женщина.

Когда болезнь удалось приостановить, девушка таки пошла на плавание. Через три месяца занятий в бассейне ее отправили на первые соревнования.

Этот рекорд София запланировала еще весной. Она рассказала, что на карантине тренироваться в бассейнах не было возможности, так как их закрыли, поэтому тренировки проводили в открытых водоемах.

"Какое-то время я тренировалась на открытых водоемах и потом к нам пришла идея, чтобы сделать такой рекорд", - сказала пловчиха.

К заплыва девушка готувилась два месяца, сначала она с тренером решила преодолеть тысячу метров, но затем увеличили ее до полутора.

Тренер Софии Эдуард Петров рассказал, что его подопечная проводит за неделю 12 тренировок, поскольку готовится к участию в Паралимпийских играх.

София Федоренко - член паралимпийской команды Киева по плаванию, мастер спорта, многократная победительница чемпионатов и кубков Украины. София входит в ТОП-10 лучших в мире пловчих в своем классе на дистанции 200 метров вольным стилем.