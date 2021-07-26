13-летняя японка выиграла золото Олимпиады

Мімідзі Нішія принесла перемогу збірній Японії. Фото: Gettyimages.com

Японская спортсмента 13-летняя Мимидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020/21.

Нисия победила в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине "Стрит", сообщает "Трибуна".

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Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.

Второй стала бразильянка 13-летняя Лил. Бронзу выиграла японка 16-летняя Фуна Накаяма.

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.

Рекорд принадлежит американке 13-летней Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине.

Олимпийским чемпионом по скейтбордингу у мужчин вчера стал японец Юто Хоригоме. Серебро выиграл бразилец Келвин Хефлер, бронзу - американец Джаггер Итон. На Олимпиаде в Токио сборная Украины завоевала две бронзовые награды.