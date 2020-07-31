13 тренеров после Лобановского, злейший враг команды и президент-неудачник. Что предшествовало назначению Луческу в "Динамо"

"Не каждый решится на такой шаг, как я, в 75. Не мог отказать президенту" Динамо ". Чувствую себя хорошо. У меня есть эмоции, запал, который дает возможность тренеру быть среди игроков, вести тренировки, а не стоять в стороне. Я уверен, что тренировать долгое время. Надеюсь, что болельщики со временем станут на нашу сторону. Они должны оценить мою смелость, ведь я пришел в "Динамо", - говорит румынский тренер Мирча Луческу на июльской пресс конференции в Киеве. За неделю до этого Мирчу Михайловича назначили на должность.
Лучший клуб Украины
Киевское "Динамо" создали в 1927 году. Клуб - неизменный участник чемпионатов СССР. Однако в первых довоенных и послевоенных чемпионатах доминируют московские клубы. первый трофей киевляне выигрывают в 1954 году. В финале Кубка СССР они побеждают ереванский "Спартак" - 2:1.
Ситуация начинает меняться кардинально в шестидесятых годах. Киевляне четыре раза выигрывают первенство СССР. Дальше - наращивают мощь. В семидесятых - еще четыре чемпионства плюс два европейских кубка - Кубок Кубков и Суперкубок. Золотая эра приходится на время тренерства киевлянина Валерия Лобановского. В восьмидесятых команда снова четыре раза торжествует и снова выигрывает Кубок Кубков. Последнее чемпионство "Динамо" выигрывает в 1990 году. Клуб оставляет Лобановский и лучшие игроки. Команда находится на грани банкротства, но в июле 1993 меняет президента. Вместо Виктора Безверхнего владельцем клуб становится близкий к Виктору Медведчуку бизнесмен Григорий Суркис. В декабре 1996-го он возвращает в команду Валерия Лобановского.
Начинается последний ренессанс перед упадком. В апреле 1999 команда выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где в драматичной борьбе уступает "Баварии". В мае 2002 63-летний Лобановский умирает он инсульта.
13 тренеров для "Динамо"
В 2002 Григория Суркиса на посту президента меняет младший брат Игорь. Он сразу проигрывает титул чемпиона конкуренту, который набирает силу - донецкому "Шахтеру". Ситуация осложняется в 2004 году - горняков возглавляет амбициозный румын Мирча Луческу. За 12 лет работы Луческу выигрывает 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА.
При этом он беспощадно критикует "Динамо" и братьев Суркисов. Киевляне окончательно превращаются из фаворита на конкурента для "Шахтера". Титулов становится все меньше - тренеров - все больше. От смерти Валерия Лобановского у руля "Динамо" сменилось 13 специалистов. Локальные успехи были только у москвича Юрия Семина и экс-форварда команды Сергея Реброва. Семин выиграл титул чемпиона в 2009 и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил "Шахтеру". Сергей Ребров выиграл два чемпионства в 2015 и 2016 годах. Суркиса-младшего называют президентом-неудачником, который из всех возможных кандидатов всегда выбирает худший вариант.
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Наибольший враг киевлян
В 2016 году президент "Шахтера" Ринат Ахметов приходит к выводу, что клуб перестал прогрессировать. 71-летнего Луческу отправляют в отставку. Вместо него приходит амбициозный португалец Пауло Фонсека. Румын идет тренировать самый богатый клуб постсоветского пространства - питерский "Зените". Для симпатий россиян заявляет, что не разделяет Украину и Россию и считает их одним государством. Получает зарплату в 5 миллионов евро в год. Однако проводит удивительно неудачный сезон - проигрывает все, что можно было проиграть.
После отставки возглавляет сборную Турции, где его снова ждет громкий провал. Команда занимает 4 место в группе отбора к Кубку мира и берет лишь один балл в очных встречах с Украиной - 2:2 и 0:2. Мирчу отправляют на пенсию.
Там он продолжает троллить ненавистное "Динамо". Заявляет, что считает себя лучшим тренером чем Лобановский. Мол, тот за пределами Украины ничего не выиграл.
Пропасть для "Динамо"
В июле 2020 киевское "Динамо" под руководством ученика Лобановского Алексея Михайличенко занимает второе место в чемпионате. От "Шахтера" киевляне отстают на 23 балла и проигрывают все 4 очные встречи. В последнем туре "Динамо" висит на волоске. Киевляне уступают "Колосу" из села Коваливки, а "Заря", которая шла третьей, играет вничью - 1:1 с черниговской "Десной". Один гол в пользу луганчан лишил бы "Динамо" шансов на участие в предварительном раунде Лиги чемпионов.
На следующее утро Суркис освобождает Михайличенко. Наиболее вероятным кандидатом на пост тренера считают Виктора Скрипника с "Зари". Однако Суркис делает неожиданный ход - зовет 75-летнего Луческу.
Против того выступают легенды клуба Блохин и Буряк, а также фанаты команды. Неприятие Мирчи доходит до того, что болельщики собираются сами финансировать клуб.
Реакция "Шахтера"
Луческу собирались ставить памятник в Донецке, но теперь от идеи откажутся. Особенно остро отреагировал на назначение генеральный директор клуба Сергей Палкин:
"Луческу в клубе называли мистером. Однако настоящие мистеры так не поступают".
Палкину приписывают давление на бывшего помощника Луческу Александра Спиридона. Мирча хотел видеть его в Киеве, но тот неожиданно отказался, сославшись на семейные проблемы.
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов пообещал прокомментировать назначение Луческу в августе, после розыгрыша еврокубков.
Новый чемпионат Украины стартует в августе. Он обещает быть самым самым интригующим за последние 5 лет.
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