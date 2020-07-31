13 тренеров после Лобановского, злейший враг команды и президент-неудачник. Что предшествовало назначению Луческу в "Динамо"

"Не каждый решится на такой шаг, как я, в 75. Не мог отказать президенту" Динамо ". Чувствую себя хорошо. У меня есть эмоции, запал, который дает возможность тренеру быть среди игроков, вести тренировки, а не стоять в стороне. Я уверен, что тренировать долгое время. Надеюсь, что болельщики со временем станут на нашу сторону. Они должны оценить мою смелость, ведь я пришел в "Динамо", - говорит румынский тренер Мирча Луческу на июльской пресс конференции в Киеве. За неделю до этого Мирчу Михайловича назначили на должность.

Лучший клуб Украины

Киевское "Динамо" создали в 1927 году. Клуб - неизменный участник чемпионатов СССР. Однако в первых довоенных и послевоенных чемпионатах доминируют московские клубы. первый трофей киевляне выигрывают в 1954 году. В финале Кубка СССР они побеждают ереванский "Спартак" - 2:1.

Ситуация начинает меняться кардинально в шестидесятых годах. Киевляне четыре раза выигрывают первенство СССР. Дальше - наращивают мощь. В семидесятых - еще четыре чемпионства плюс два европейских кубка - Кубок Кубков и Суперкубок. Золотая эра приходится на время тренерства киевлянина Валерия Лобановского. В восьмидесятых команда снова четыре раза торжествует и снова выигрывает Кубок Кубков. Последнее чемпионство "Динамо" выигрывает в 1990 году. Клуб оставляет Лобановский и лучшие игроки. Команда находится на грани банкротства, но в июле 1993 меняет президента. Вместо Виктора Безверхнего владельцем клуб становится близкий к Виктору Медведчуку бизнесмен Григорий Суркис. В декабре 1996-го он возвращает в команду Валерия Лобановского.

Валерий Лобановский в последнюю каденцию снова привел "Динамо" к полуфиналу Лиги чемпионов

Начинается последний ренессанс перед упадком. В апреле 1999 команда выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где в драматичной борьбе уступает "Баварии". В мае 2002 63-летний Лобановский умирает он инсульта.

13 тренеров для "Динамо"

В 2002 Григория Суркиса на посту президента меняет младший брат Игорь. Он сразу проигрывает титул чемпиона конкуренту, который набирает силу - донецкому "Шахтеру". Ситуация осложняется в 2004 году - горняков возглавляет амбициозный румын Мирча Луческу. За 12 лет работы Луческу выигрывает 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА.

Мирча Луческу выиграл из "Шахтером" последний Кубок УЕФА. Фото УЕФА

При этом он беспощадно критикует "Динамо" и братьев Суркисов. Киевляне окончательно превращаются из фаворита на конкурента для "Шахтера". Титулов становится все меньше - тренеров - все больше. От смерти Валерия Лобановского у руля "Динамо" сменилось 13 специалистов. Локальные успехи были только у москвича Юрия Семина и экс-форварда команды Сергея Реброва. Семин выиграл титул чемпиона в 2009 и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил "Шахтеру". Сергей Ребров выиграл два чемпионства в 2015 и 2016 годах. Суркиса-младшего называют президентом-неудачником, который из всех возможных кандидатов всегда выбирает худший вариант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем говорил Луческу во время своей первой пресс-конференции во главе "Динамо"

Наибольший враг киевлян

В 2016 году президент "Шахтера" Ринат Ахметов приходит к выводу, что клуб перестал прогрессировать. 71-летнего Луческу отправляют в отставку. Вместо него приходит амбициозный португалец Пауло Фонсека. Румын идет тренировать самый богатый клуб постсоветского пространства - питерский "Зените". Для симпатий россиян заявляет, что не разделяет Украину и Россию и считает их одним государством. Получает зарплату в 5 миллионов евро в год. Однако проводит удивительно неудачный сезон - проигрывает все, что можно было проиграть.

После отставки возглавляет сборную Турции, где его снова ждет громкий провал. Команда занимает 4 место в группе отбора к Кубку мира и берет лишь один балл в очных встречах с Украиной - 2:2 и 0:2. Мирчу отправляют на пенсию.

Луческу незменно проваливался после "Шахтера". Фото Рейтер

Там он продолжает троллить ненавистное "Динамо". Заявляет, что считает себя лучшим тренером чем Лобановский. Мол, тот за пределами Украины ничего не выиграл.

Пропасть для "Динамо"

В июле 2020 киевское "Динамо" под руководством ученика Лобановского Алексея Михайличенко занимает второе место в чемпионате. От "Шахтера" киевляне отстают на 23 балла и проигрывают все 4 очные встречи. В последнем туре "Динамо" висит на волоске. Киевляне уступают "Колосу" из села Коваливки, а "Заря", которая шла третьей, играет вничью - 1:1 с черниговской "Десной". Один гол в пользу луганчан лишил бы "Динамо" шансов на участие в предварительном раунде Лиги чемпионов.

На следующее утро Суркис освобождает Михайличенко. Наиболее вероятным кандидатом на пост тренера считают Виктора Скрипника с "Зари". Однако Суркис делает неожиданный ход - зовет 75-летнего Луческу.

Мирча Луческу из цветами для Лобановского. Фото ФК "Динамо"

Против того выступают легенды клуба Блохин и Буряк, а также фанаты команды. Неприятие Мирчи доходит до того, что болельщики собираются сами финансировать клуб.

Реакция "Шахтера"

Луческу собирались ставить памятник в Донецке, но теперь от идеи откажутся. Особенно остро отреагировал на назначение генеральный директор клуба Сергей Палкин:

"Луческу в клубе называли мистером. Однако настоящие мистеры так не поступают".

Палкину приписывают давление на бывшего помощника Луческу Александра Спиридона. Мирча хотел видеть его в Киеве, но тот неожиданно отказался, сославшись на семейные проблемы.

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов пообещал прокомментировать назначение Луческу в августе, после розыгрыша еврокубков.

Новый чемпионат Украины стартует в августе. Он обещает быть самым самым интригующим за последние 5 лет.