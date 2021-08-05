12 медалей в активе - Украина завоевала девятую "бронзу" на Олимпиаде

Украинка Людмила Лузан получила "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх.

Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 м. Имеет результат 47.034 с., что на 0.08 с. больше, чем в польской спортсменки и действующей чемпионки Европы Дороти Боровской.

Автор: НОК Украины Людмила Лузан добыла для Украины девятую бронзовую награду на Олимпиаде

Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, второй пришла к финишу Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады.

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В этом году женская программа в каноэ-спринте является дебютной в программе на Олимпийских играх-2020/21 в Токио.

Это 12-я медаль Украины на Олимпиаде. Имеем одну золотую, две серебряных и девять бронзовых наград.

Вчера в медальном зачете Украина совершила стремительный рывок с 60-го места на 37-е. У нашей команды стало 11 медалей - одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых. Лидирует команда Китая с 32 золотыми медалями. В сборной США - 26 высших наград, у Японии - 21. В неофициальном зачете лидируют Соединенные Штаты - 79 медалей. У Китая только 70.