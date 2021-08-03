Украина потеряла одну позицию - медальный зачет Олимпиады

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Сборная Украины потеряла одну в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

Национальная команда переместилась с 60-го на 61-е место. Сборная Украины имеет в активе одну серебряную и пять бронзовых медалей.

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Уверенно лидирует сборная Китая. Китайцы имеют в активе 32 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей.

На втором месте команда США. У американцев наград: 24 золотых, 27 серебряных и 21 бронзовая.

Замыкает тройку лидеров команда Японии. Хозяева завоевали 19 золотых наград, шесть серебряных и 11 бронзовых.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.