Первоклассников осматривают пять врачей

1 сентября начинается учебный год. В школы пойдут 4,2 млн учеников, более 400 тыс. из них сядут за парты впервые.

Будущие первоклассники должны сдать анализ крови и пройти осмотр у педиатра, хирурга, травматолога, офтальмолога и стоматолога. При необходимости сдают дополнительные анализы и обследуются у других специалистов.

- Еще не пошли в школу, а трудности уже начались, - говорит львовянка 34-летняя Вера Андреева. - В сезон отпусков нереально попасть к узким специалистам. Мне сказали, что очереди к окулисту и хирурга расписаны на полтора месяца. Раньше записаться не могли, потому что наш семейный врач был в отпуске. Заранее справки в школу нельзя сделать, должно быть не старше чем за месяц.

Сначала ребенка осматривает педиатр. Дает направление к другим специалистам. Те проверяют остроту зрения, состояние половых органов, зубов, ушей, горла, носа, позвоночника и стоп.

- Мы прошли семь кругов ада, чтобы попасть к окулисту, - говорит харьковчанка 38-летняя Лина Левчук. - Педиатр направление не давал, потому что жалоб на зрение не было. Я выбила у заведующего. Но прием там расписан до октября. Врачи выталкивали меня из кабинета. Не хотели осматривать, потому что у ребенка нет нареканий.

Врачи в отпусках. Поликлиника остается с одним специалистом. Не успевает осмотреть перед школой детей одной улицы, не только микрорайона.

Окончательное заключение также дает педиатр. Определяет группу для занятий на физкультуре. Некоторые учебные заведения требуют еще карту обязательных прививок.

За последние три года количество здоровых детей уменьшилось на треть, отмечают в Минздраве.

Чаще всего обнаруживают болезни пищеварительной системы. Потому что школьники питаются неправильно и несбалансировано. На втором месте - болезни органов дыхания, возникают из-за низкой физической активности. На третьем - искривление осанки и заболевания глаз. Дети много времени проводят за смартфонами и компьютерами.

- Правильная осанка ребенка - забота родителей, - говорит 65-летняя Тамара Полищук, детский ортопед Института травматологии и ортопедии Национальной академии наук Украины. - Должны с раннего возраста приучить сидеть за столом ровно, тогда и в школе проблем не будет. Важно, чтобы стол был удобный - не низкий и не высокий. Школьник должен знать: сутулым быть неприлично.

Современные дети мало занимаются спортом. Родители оправдываются, что не работают бассейны и спортзалы. Но заниматься можно и дома. Не обязательно даже покупать гантели - можно дать две литровые бутылки с водой.

Без спортивных занятий ослабевает мышечный корсет спины. Со временем это выливается в остеохондроз, боли в шее, пояснице. Чтобы предотвратить формирование неправильной осанки, нужно заниматься на турнике, шведской стенке.

О стопах ребенка родителям надо помнить, когда скупаются перед школой. Для улицы берите кожаную, а не резиновую или тканевую обувь. Нельзя носить чужие туфли, потому что тип ходьбы у каждого ребенка свой, - добавляет Тамара Полищук.

Пятка должна быть зафиксирована, чтобы удержать стопу в правильном положении. До 5 лет супинаторы не нужны. Подошва должна быть эластичной, но не гнуться. Если стопа скована и не сгибается, начнут болеть колени.

Девочки должны ходить в школу на каблуках не выше 4 сантиметров. Нога лучше всего чувствует себя, когда пятка поднята.

Перед школой сдают общий анализ крови. Он показывает уровень гемоглобина - основной показатель при диагностике заболеваний.

Гемоглобин - компонент эритроцитов, который переносит кислород ко всем органам. Низкий уровень является признаком анемии или проблем пищеварения, высокий - недостаточное насыщение кислородом тканей или порока сердца. Сигнализирует об инфекционных или воспалительных заболеваниях. Анализ дает общее представление о состоянии организма.

- Не надо перегибать с проверками. Родители начинают искусственно укреплять иммунитет ребенка, - говорит Алла Волоха, 61 год, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения Украины им. Платона Шупика. - На самом деле, он и так работает. Если ребенок часто болеет, то иммунная система созревает, формирует иммунную память. Распознает всех возбудителей, с которыми организм встречается, мобилизует защиту.

Детей, у которых обнаружили незначительные отклонения от нормальных показателей, стоит оздоравливать.

- Лучше поехать к морю, - советует столичный педиатр 57-летняя Галина Ермолова. - В карантин это трудно, поэтому достаточно повторить санаторные мероприятия дома. Делать обтирания водой, принимать ванны с мятой или мелиссой. Или запаривать иглы сосны, пихты, туи. Добавлять настой в ванну.

Детям полезно закаливание. Самая доступная процедура - контрастный душ. Советую начинать с температуры 36 градусов, каждые три-четыре дня снижать на 2 градуса, пока не дойдете до 24. Это закаляет рецепторы и улучшает работу органов.

Закаливание можно начинать с ванночек для ног. В одном тазике теплая вода, в другом - прохладная. На коже стопы много рецепторов, каждый раз реагируют по-новому. Это дает толчок для развития коры головного мозга и нервной системы.

- Здоровье нынешних школьников в критическом состоянии, - говорит 56-летний Борис Скачко, столичный диетолог. - В школе их до сих пор проверяют на вши, а должны обследовать состояние желудка.

У нас нет совершенно здоровых детей. Часто теряют сознание на физкультуре, иногда умирают. Хотя такое может произойти и на математике, когда ребенок нервничает.

Школьник должен быть правильно накормлен. Надо выстроить систему уроков так, чтобы после обеда не было тяжелых предметов. Лучше пение или рисование. Перед контрольной ребенок должен съесть булку с вареньем или бутерброд с рыбой или отбивной. Колбаса не подходит, так как содержит нитраты. Те блокируют подачу кислорода в кровь и может развиться сердечная недостаточность.

Перед выходом из дома, советую родителям похлопать ребенка по животу. Хорошо, когда звук напоминает хлопанье по бедру, а не надутой щеке. Когда живот, как барабан, сердцу работать трудно.

Школьникам следует проверить состояние кишечника. Анализ кала покажет, какая пища не переваривается. Тогда в кишечнике заводятся вредные бактерии, которые размножаются и вытягивают соки. Организм не функционирует правильно. Это влияет на способность усваивать знания.

- Половина современных детей имеют запоры, потому что стесняются идти в школьный туалет. Силой стимулируют позыв, - говорит Василий Рыбальченко, 62 года, столичный детский хирург. - Может возникнуть недержание кала, которое вызовет воспаление половых органов и почек. Или наоборот, запор.

Тогда полезно ребенку массировать живота по часовой стрелке, но не на голодный желудок.