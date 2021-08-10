Научился экономить на электромобиле

- Трачу в месяц на 20-30 литров горючего меньше, чем коллеги, - говорит 32-летний Олег Гуляк. Работает торговым представителем фармацевтической компании. Ездит по работе на служебном автомобиле "Фольксваген Поло".

- Перед этим лет пять водил электромобили. Сначала - по работе, потому что работал в салоне по их продаже. Потом купил себе, - рассказывает. - Это были бэушные "Ниссан Лиф" из Америки с хорошо посаженной батареей, которой хватало на 100-120 километров. На таких авто водитель борется за сохранение каждого километра запаса хода. Не хочется внезапно стать в месте, где нет розетки.

Зимой я практически не использовал печь, летом перестал без надобности слушать радио и включать кондиционер. На спусках отучился давить на газ - машина и так едет. Стал больше прогнозировать ситуацию на дороге, чтобы лишний раз не касаться педали акселератора. Если вижу - зеленый свет горит больше минуты, а я за квартал от него, то не буду газовать. Все равно придется тормозить. Перестал резко ускоряться, только постепенно. Если впереди гора, разгонюсь за километр от нее, чтобы преодолеть с меньшей нагрузкой на двигатель.

Все эти навыки и полное изменение стиля вождения повлияли на расход топлива бензиновым автомобилем.