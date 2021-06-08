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четверг, 10 июня 2021 07:40

Кроликов вакцинируют каждые четыре месяца

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Болезни переносят комары

- Накупила породистых кроликов, а они дохли. Вечером давала есть здоровым, а утром полклетки вповалку лежали, - говорит Жанна Павлишина, 44 года, из села Навария Львовского района Львовской области. - Слышала, что может помочь кровь вакцинированного кролика. Ее берут из ушной вены и вводят больному животному три дня подряд.

Летом болезни кроликов активизируются из-за появления комаров. Те переносят вирусные и бактериальные инфекции. Одна из распространенных недугов - миксоматоз. От него припухают и краснеют веки, отекает кожа. Через несколько дней образуются плотные узелки размером с фасоль. Кожа собирается в складки и напоминает "львиную голову". Также распространена геморрагическая болезнь. Первые два дня зараженного кролика трудно отличить от здорового. Проявляется, когда начинает течь из носа кровь или сукровица - желтые выделения.

- Без вакцинации кролики будут болеть. Всех полуторамесячных вакцинируют от миксоматоза и геморрагички. Повторяю прививки каждые три или шесть месяцев, - говорит Олег Сысак, 24 года, из села Слободка Тернопольского района Тернопольской области. Имеет ферму племенных кроликов.

Перед прививкой обеззараживает клетки препаратами, которые убивают бактерии и вирусы, но не вредят животным.

- В Украине не привыкли кроликов вакцинировать. Без этого летом могут быть большие потери, - рассказывает Анна Александрова, 37 лет, ветеринар. - Прививки следует делать каждые четыре-шесть месяцев. Особенно от миксоматоза и геморрагической болезни, которые не поддаются лечению. Они проявляются мгновенно, но тогда уже не спасти животных.

Профилактическую вакцину брать лучше украинскую, например, лапимун гем или лапимун гем-2. Они не вызывают осложнений. Иммунитет вырабатывается с четвертого дня после попадания в организм. Прививать животных надо всех поголовно, а не выборочно. Иначе болезни будут распространяться.

- Одновременно с вакцинацией надо обеззараживать клетки. Сначала обжечь огнем из газового баллона - чтобы уничтожить пух, где собираются лишаи и болезни. Потом промыть и обработать разведенным виросаном, уделяя внимание поилке и кормушке.

Препарат для обеззараживания надо менять каждые два года. Брать с другими действующими веществами. Иначе микрофлора приспособится, средство на нее уже не будет действовать.

- Недостаточно посыпать клетки сухой хлорной известью. Она убивает не всех возбудителей болезней, например, возбудителей кокцидиоза. Также от испарений извести у кроликов бывает ожог слизистых оболочек, - добавляет Александрова.

Не надо путать эти вирусные болезни с бактериальной - пастерелезом. Его лечат антибиотиками, например, окситетрациклином. Если у животного пастереллез, а ему уколоть вакцину, умрет быстрее. Из-за прививок снизится иммунитет, инфекция будет прогрессировать.

Отличить недуг может только ветеринар или хозяин после вскрытия. Гной в легких и кривошея свидетельствуют о пастереллезе. Кровоточащие точки на легких и сердце, глинистые пятна на печени - геморрагическая болезнь. Мясо зараженного животного есть нельзя.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
10
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