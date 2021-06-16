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четверг, 17 июня 2021 07:55

Компьютер совершенствуют за две тысячи гривен

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Достаточно заменить три детали

- Надо быстро проверить почту, а компьютер виснет, не реагирует на мышь. 2 минуты открывает фото, выбрасывает системную ошибку, - говорит киевлянка 48-летняя Светлана Лихач.

Работает в отделе продаж мебельной фурнитуры. С начала карантина почти всегда - из дома.

- Раньше редко пользовалась домашним компьютером, - продолжает женщина. - Разве что почту проверяла. А это надо было заполнять заявки, подключать рабочие базы. Компьютер оказался слабым. На новый денег не было.

Светлана Лихач занесла компьютер в мастерскую. Там заменили операционную систему, установили новые программы для набора текстов, создания таблиц, работы с фото и видео.

- Компьютер стал еще медленнее. Новая операционка требовала больше оперативной памяти. Предназначенный для программ диск С заполнялся за неделю. Жесткого диска не хватало.

В мастерской посоветовали купить новую материнскую плату, другой процессор, жесткий диск и платы оперативной памяти. Это все с установлением стоит 12 тыс. грн.

- За месяц зарабатываю меньше, - добавляет Светлана Лихач. - На работе деньги на усовершенствование личной техники не выделяют. Помог сосед. Приобрел современный процессор и дополнительную плату оперативной памяти на 2 гигабайта. Обошлось в 1,3 тысячи гривен.

Компьютер стал работать быстрее. Но места для файлов не хватало.

- Второй раз не хотела беспокоить соседа. Сама сняла винчестер, показала продавцам в магазине. Посоветовали купить дополнительный кабель для подключения и еще один жесткий диск. Отдала 500 гривен. Проблемы с компьютером закончились. В общем потратила 1,8 тысячи гривен.

Устаревший компьютер можно адаптировать к современным требованиям. Это стоит от 2 тыс. грн.

- Совершенствования хватит для того, чтобы работать в интернете, просматривать видео, обрабатывать текстовые файлы или фото в программах предыдущих поколений, - говорит киевлянин 34-летний Виктор Небылица, мастер по ремонту компьютерной техники. - Адаптация компьютера для современных видеоигр или видеомонтажа стоит минимум 18 тысяч гривен.

Первым советует навести порядок с программами. Уменьшить их количество до критической черты, не использовать обои на рабочем столе. Отключить процессы, без которых можно обойтись.

- Нужно иметь резерв памяти на винчестере, особенно на диске с операционной системой. 30 процентов объема должны быть свободны, - продолжает небылицы. - Далее проверьте, не перегревается ли процессор. Такое бывает в старых компьютерах. Там отрабатывается вентилятор, высыхает паста на материнской плате. От этого детали перегреваются и медленнее работают. Иногда достаточно пропылесосить внутри системного блока и заменить пасту.

Влияет на скорость работы компьютера дополнительная оперативная память и жесткий диск другого типа - SSD. Большинство винчестеров имеют встроенные диски, а SSD работает по принципу флешки. Записывает информацию на микросхему. Работает быстрее, не боится сотрясений. Накопитель объемом 240 гигабайт стоит 1,2 тысячи гривен.

Модернизацию компьютера можно удешевить, если покупать бывшие в употреблении детали.

- Люди часто модернизируют компьютеры, старые комплектующие отдают за копейки, - добавляет Виктор Небылица. - Рабочий процессор можно взять за 200-300 гривен, планку с памятью 150, материнскую плату за 600-900 гривен. Эти комплектующие не идеальны, но сделают компьютер быстрее. Я усовершенствовал свою "машину" за тысячу гривен. Уже несколько лет прошло, ни одна деталь не сломалась.

Автор: Владимир МУКАН
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