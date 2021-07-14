Горный велосипед не подходит для города

Качество зависит от веса

- С моим велосипедом скучно не бывает. Едва ли не каждая поездка заканчивается приключением, - говорит 29-летний Виталий Березюк из Черкасс. Ежедневно добирается на работу на велосипеде 6 км.

Подержанный велосипед "Формула" в прошлом году купил за 3 тыс. грн - вдвое дешевле, чем стоит новый. Имеет стальную раму, 21 передачу, дисковые тормоза, передние и задние амортизаторы. Предыдущий владелец дополнительно прицепил фару, защитные щитки, крепления для бутылки.

- Перед покупкой проехался на велике метров 300, - говорит Виталий. - Едет мягко, тормоза работают. Взял.

Через три месяца у велосипеда начало самовольно опускаться сидение, ухудшился накат.

- Посмотрел под сиденье - на болту крепления стерлась резьба. Заменил его, проблема исчезла, - продолжает Виталий. - Потом начали трещать передачи во время переключения. Через месяц-два перестали включаться. Заменил блоки переключателей. Амортизаторы моему велику больше вредят. Передние раскачивают его во время движения, задний оказался муляжом. Никогда не срабатывает.

Когда Виталий ехал под гору, отпала левая педаль.

- Как раз нажимал на нее, - говорит. - Так и полетел на землю, сломал переключатель передач. Пришлось 3 километра катить велик, дорогой искать кафе с туалетом, чтобы застирать грязную футболку. Педаль заменил на новую, но через неделю полетели подшипники. Опять не велосипед вез меня на работу, а я его. Затем начало отпадать заднее крыло. Пытался его удержать во время движения и попал в спицы. Поломал и щиток, и спицы.

Подержанные велосипеды стоят от 500 грн до 16 тыс. грн. По объявлениям продают и 40-летние "Украины", и почти новые немецкие.

- Перед покупкой должны знать, как и для чего собираетесь использовать велосипед, - рассказывает 34-летний Александр Коваленко, продавец магазина "Велопланета" около столичного метро Харьковская. - Для поездок на работу в городе советую взять дорожный. У него более узкие колеса, меньшее количество передач, можно прицепить багажник. На нем легко и удобно ездить по асфальту. Не советую брать для города горные велосипеды. Они тяжелее, имеют усиленную вилку, амортизаторы, колеса. Разве что будете ездить по бордюрам или ямах.

Когда ехал под гору, отпала левая педаль

Советует учитывать частоту использования техники.

- Велосипед на каждый день должен быть с минимальным количеством навесного оборудования, - говорит. - Для города это все лишнее.

Качество велосипеда зависит от его веса и качества фурнитуры.

- Чем легче велосипед и качественная фурнитура, тем он дороже, - говорит Александр Коваленко. - Немецкая и японская фурнитуры - надежные. Новый велосипед с такой стоит от 15 тысяч гривен, подержанный - от 7.

Если выбираете бюджетный горный велосипед, не берите с амортизаторами, дисковыми тормозами, алюминиевой рамой. Дешевые амортизаторы только вредят. Увеличивают вес, но не гасят вибрации. Некачественные дисковые тормоза трудно отрегулировать. Они подтормаживают всегда. Алюминиевые рамы слабые, трескаются.

Дисковые тормоза трудно отрегулировать

Для поездок на дачу советует купить подержанную советскую "Украину".

- За 2 тысячи гривен можно найти в родной краске, с минимальным пробегом, - говорит. - Такие велики долго ходят, их легко обслуживать. Единственный слабый узел - педали. Советую их сразу заменить.

Передача должна переключаться за пять секунд

- Подержанный велосипед может быть надежнее, чем новый, - говорит 57-летний Виктор Самойленко. Более 30 лет передвигается на велосипеде по Киеву.

Бывшую в употреблении технику советует осматривать с рамы. Она не должна быть деформирована и переваренная.

- Если ее варили, значит, были проблемы. Такой велосипед непрочен. Сколы и царапины на краске не имеют значения, а состояние мелких элементов важно. Обращают внимание на приваренные к корпусу петли, крепления тросов и тому подобное. Иногда эти кронштейны согнуты или отражены, - говорит. - В алюминиевых рамах проверяют место крепления педалей, трубу над передним колесом.

Сколы и царапины на краске не имеют значения

После рамы проверьте рулевое управление. Оно не должно иметь люфта.

- Резко поднимите велосипед за руль и опустите. Не должно щелкать. Так же не должно быть люфта в педалях, - советует Виктор Самойленко. - Прокатитесь на велосипеде, переключайте передачи. Не должно быть нетипичного хруста и скрипа. Передача должна переключаться за 5-7 секунд. Поробуйте тормоза. Должны срабатывать при среднем нажиме на рычаги. Если они дисковые - состояние тормозных дисков. Бывают погнуты. Поэтому будут неравномерно стираться, ухудшится накат. Часто такое с передним колесом, когда при транспортировке его снимают, а потом неровно закрепляют.

Технику покупают ради фото в соцсетях

За последние пять лет появилось немало объявлений о продаже практически новых велосипедов, говорит киевлянин Андрей Горовой, 38 лет. Ездит на велосипеде более 10 лет.

- Два года назад искал для жены подержанный с дамской рамой, - говорит. - Сейчас такие популярны. Розовые с белыми шинами, широкими мягкими сиденьями. Ориентировался тысяч на 5. Заметил, что продают много почти новой техники. Это видно по шинам, состоянию рамы, ручек и педалей. Люди покупали их, потому что модно. Делали десятки фото, выставляли в соцсетях, но не катались. Теперь продают.

Горные велосипеды продают преимущественно изношеные.

- Такие не жалеют, - говорит. - Хотя случается, что продают почти новые. Потому что люди покупали их для статуса и тренда, но не езды. У подростковых велосипедов две крайности. Или совсем убитые - когда дети катались, или почти новые. Это когда родители подарили ровер, а ездить на нем негде. Велосипед простоит несколько лет на балконе, потом его продают.

Самыми революционными в истории развития велосипедов стали 1990-е. Тогда начали изготавливать рамы в форме двух треугольников, использовать различные материалы. Рама-треугольник до сих пор остается самойпрочной из всех известных

Александр Клещов, 56 лет, инженер