Зеленского просят разобраться с языковым омбудсменом

Автор петиции на сайте президента Украины отмечает неконституционность должности языкового омбудсмена. Фото: umoloda.kiev.ua

Президента Владимира Зеленского просят отменить должность Уполномоченного по защите государственного языка.

В соответствующей петиции на сайте главы государства отмечается, что должность не предусмотрена Конституцией Украины. Автором обращения является Исаев Николай Всисович.

Пишет, что пунктом 17 статьи 85 Конституции Украины установлено, что к полномочиям Верховной Рады Украины относится назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Он же осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод.

"То есть Верховная Рада нарушила Конституцию Украины антиконституционно. Назначив статьей 49 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Уполномоченного по защите государственного языка потому, что функции выполняет определенный Конституцией Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека", – пишет автор петиции.

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Требует отменить статьи 49–58 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно назначения и прав Уполномоченного по защите государственного языка и освободить от должности незаконного омбудсмена.

Уполномоченное по защите государственного языка Татьяна Монахова сможет полноценно выполнять свои обязанности летом. Одной из первых задач назвала согласование рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона.