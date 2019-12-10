Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей

Правительство назначило Татьяну Монахову языковым омбудсменом Фото: zik.ua

Уполномоченное по защите государственного языка Татьяна Монахова сможет полноценно выполнять свои обязанности летом.

"Я де-юре вступаю в полномочия только через 6 месяцев с момента назначения. Первые полгода надо запускать юридическую машину защиты украинского языка, создавать секретариат уполномоченного по языку, налаживать общественный диалог и так далее. То есть задач стоит много", - сказала она во время пресс-конференции в Киеве.

Одной из первых задач назвала согласования рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона.

"О выводах Венецианской комиссии. Та согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отмечают, что в законе положительным является то, что, в частности, заложена возможность любого гражданина Украины изучить государственный язык. Будут созданы бесплатные курсы. Будем создавать предпосылки ", - говорит она.

Несмотря на согласование комиссия выразила и определенные пожелания относительно закона. Монахова отметила, что их учтут в новом законе о нацменьшинствах.

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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выдвинуло кандидатом на должность языкового омбудсмена завкафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.