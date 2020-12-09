Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube

"Валентинка" стала самым популярным видео в украинском сегменте. Фото: ТСН

Самым популярным видео в украинском сегменте YouTube стала пародия "Валентинка" от блоггеров из Ивано-Франковской области.

Клип набрал более 15 млн просмотров, сообщает ТСН.

Блогер Дмитрий Варварук создал канал "Сильрада". Размещает там пародии на известные клипы.

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"Украинский контент сейчас вытесняет русскоязычный, и это круто. Мы разрушили стереотип, что украинский язык не может быть в трендах. Может, и он есть", - сказал он.

Студент Даниил Гайдамаха ведет в соцсети TikTok страницу, посвященную украинскому языку. Он собрал аудиторию более 110 тыс. человек.