Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube

Самым популярным видео в украинском сегменте YouTube стала пародия "Валентинка" от блоггеров из Ивано-Франковской области.
Клип набрал более 15 млн просмотров, сообщает ТСН.
Блогер Дмитрий Варварук создал канал "Сильрада". Размещает там пародии на известные клипы.
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"Украинский контент сейчас вытесняет русскоязычный, и это круто. Мы разрушили стереотип, что украинский язык не может быть в трендах. Может, и он есть", - сказал он.
Студент Даниил Гайдамаха ведет в соцсети TikTok страницу, посвященную украинскому языку. Он собрал аудиторию более 110 тыс. человек.
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