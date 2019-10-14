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понедельник, 14 октября 2019 12:07

ВВС начала правильно писать название Киева

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ВВС начала правильно писать название Киева
ВВС внедрила название Kyiv. Фото: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС изменила написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv.

"ВВС продолжает пересматривать спорные англоязычные написания географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку Kyiv (а не Kiev) сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении компании.

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Новое написание начнет действовать с 14 октября 2019 года.

В Беларуси присоединились к кампании #KyivNotKiev. На табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.

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