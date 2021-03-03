Возле комитетов Верховной Рады требовали не вмешиваться в закон о языке

Митингующие требовали оставить штрафы для нарушителей языкового закона. Фото: "Мова об'єднує"

Общественные активисты у здания комитетов Верховной Рады проводят художественную акцию "Нет - российской весне!".

Выступили против попытки изменить положения об обслуживании на украинском языке. Гуманитарный комитет парламента планирует рассматривать законопроекты "слуг народа" № 4638 и 4638-2. Они отменяют наказание за нарушения, сообщает "Портал языковой политики".

На большом полотне напишут для народных депутатов картину о положении украинского языка. Ее после акции отправят в Верховную Раду с просьбой выставить для обозрения.

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Во время митинга на полотне нарисовали карикатуру, на которой мужчина прижимает женщину и говорит: "Ты меня притесняешь".

На акцию вышли люди с плакатами "Защитим язык", "Руки прочь от языка" и другими.

Украинские ученые, художники и общественные деятели подписали протест против вмешательства в закон о языке. Призывают нардепов остановить антиукраинский сценарий. Важной составляющей этого закона они назвали гарантии предоставления информации и услуг на украинском языке. Это право защищено нормой о штрафах для нарушителей.