Водоканал организовал курсы украинского языка для работников

Работники Николаевводоканала совершенствуют свой украинский язык Фото: ukrinform

На предприятии "Николаевводоканал" для работников организовали курсы по изучению украинского языка. Они бесплатны и проходят на территории предприятия в рабочее время.

"16 января 2021 года вступила в силу ст. 30 закона, которая предусматривает предоставление информации и услуг на украинском языке в сфере обслуживания. Когда мы прослушивали общения с нашими абонентами, которое записывается, то стало понятно, что наши сотрудники имеют определенные проблемы в общении на государственном языке. Тогда у генерального директора нашего предприятия Бориса Дуденко возникла идея организовать изучение языка. с помощью обратились к уполномоченному Тараса Креминя с которым ранее сотрудничали в других проектах", - рассказала корреспонденту Укринформа прес-секретарь "Николаевводоканала" Ирина Крисанова.

Расходы взяла на себя администрация. С работниками занимаются специалисты кафедры теории и методики культурно-литературной и художественно-эстетического образования Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

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Сначала на предприятии планировали обучать 100 человек, но желающих оказалось больше. Кто-то хочет общаться на украинском грамотно и красиво, а кто-то стремится преодолеть психологический барьер.

Заведующая кафедрой Галина Гич отметила, что меры направлены не только на помощь в обслуживание клиентов на государственном языке, но и для того, чтобы поддержать любовь к родному языку и показать, что существует множество возможностей совершенствования уровня владения им.

Департамент образования и науки Одесского городского совета организовал курсы украинского языка для чиновников. Заявки на обучение подали более 1 тыс. желающих. Инициатива заработала в связи с вступлением в действие 16 января нормы законодательства по обслуживанию на украинском языке. Сформировали 1-ю группу из 30 человек. Учебная программа предусматривает 8 занятий-семинаров, которые будут проходить по вторникам и четвергам с 14:00. После сдачи экзамена участники получат сертификаты.