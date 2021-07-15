Внимание на наказаниях акцентируют враги языкового закона

С 16 июля 2021 года все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Фото: facebook.com/govuamova/

Языковой закон должен способствовать утверждению украинского во всех сферах общественной жизни. Внимание на наказаниях акцентируют враги документа, которые хотят дискредитировать его. Делают это прямо или прикрываясь патриотизмом. Об этом Gazeta.ua рассказал сокоординатор движения "Простір свободи" Тарас Шамайда.

"Еще о наказании говорят люди с какими-то комплексами, зацикленные на расправах. Украина должна двигаться в сторону гуманизации наказаний. Есть фраза: "строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения". Я не хочу, чтобы у нас доминировал так русскомирский комплекс - все должно быть строго, всех надо сажать. При этом цветет коррупция и необязательность исполнения", - говорит Тарас Шамайда.

Должны идти по европейскому пути. Штрафы, предусмотренные языковым законом, достаточно высоки.

"Украинского в сфере услуг стало больше. Особенно заметно в восточных и южных регионах. Несколько недель назад был в Краматорске и Константиновке, заходил в кафе и магазины. Раньше там редко был слышен украинский, сейчас все продавцы им пользуются. Многие клиенты начинают переходить. Цель языкового закона достигается постепенно. В Латвии и Эстонии до сих пор продолжается процесс дерусификации, хотя они в течение 30 лет ею занимаются", - объясняет он.

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Более 90% нарушений устраняются людьми на местах. Когда потребитель требует соблюдения закона от работника, менеджера или госслужащего, они прислушиваются.

"Бывает, нарушение принципиально продолжается. Тогда обращаются к уполномоченному. Процедура проверки может растянуться на несколько месяцев. Правовая система Украины основывается на том, что нарушения требуется доказать. Со слов никто никого не накажут. Нужны подтверждения: фото, видео, документы. Если их нет, это не говорит о слабости уполномоченного. Когда доказывают нарушения - выносят предупреждение. Они уже появились. Если в течение года произойдет нарушение еще раз, то снова будет проверка. После нее - штраф", - говорит Тарас Шамайда.

Больше о языковом законе положение украинского читайте в журнале "Країна" за 15 июля 2021 года.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Руководствуясь Конституцией Украины утвердил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, которым обязан владеть каждый гражданин. Украинский язык стал обязательным во всех сферах общественной жизни. Закон обязал говорить на нем при исполнении служебных обязанностей представителей органов государственной власти, военнослужащих, правоохранителей, прокуроров, адвокатов и нотариусов, работников образования, медработников и тому подобное.