"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями

Фото: Дмитрий Анохин

15 июля на акции "Не дамо продати мову" под стенами парламента произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

Протест против поправок к языковому закону собрал несколько сотен человек. Верховную Раду окружили бойцы полка полиции особого назначения.

Активисты принесли плакаты с надписями: "Повернути російську у школи — приготуватись до окупації", "Мєняю мову на рублі" и другие. Клеили на брущатку наклейки с портретом первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко с надписью: "Убийца языка" и разбросали фальшивые российские рубли.

Правоохранители пытались задержать одного из участников акции. В результате возникла потасовка. Мужчину задержали и отвели за оцепление полиции, однако впоследствии отпустили. За него вступился один из нардепов, по словам очевидцев.

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Активисты напомнили, что депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" ранее подали четыре русификаторских поправки к законопроекту №5551-2, который касается финансирования реставрации памятников культурного наследия. Они незаконны, ведь не касаются предмета законопроекта, а это запрещено регламентом.

Позже трое "слуг" отозвали свои поправки. А поправку Максима Бужанского не поддержал профильный комитет Рады.

О внесении поправок в законопроекту № 5551-2 сообщили народные депутаты Владимир Вятрович и Ярослав Железняк. Поправки №13-14 внес лично председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Они предусматривали полный вывод телевидения из-под действия закона о языке и фактически позволяли демонстрацию фильмов и избирательной агитации русском. В июне Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Авторами законопроекту являются депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.