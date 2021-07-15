 
Ексклюзивы
1/5
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 27
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 162
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 450
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 558
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1287
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 513
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 567
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
7
4
5
9
&quot;Не дамо продати мову&quot;: под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
&quot;Слуги народа&quot; хотят принять русификаторский закон
"Слуги народа" хотят принять русификаторский закон
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
Видео
Все видео
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Наказали заместителя директора гимназии, которая говорила по-русски с журналистами
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
Atlas Weekend вызвал волну жалоб на нарушения языкового закона
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 144
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1287
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 513
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 567
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 90
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
четверг, 15 июля 2021 18:47

"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
5

  Комментировать

Протест против поправок к языковому закону собрал несколько сотен человек
Фото: Дмитрий Анохин
Активисты принесли разнообразные плакаты
Активисты напомнили, что депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" ранее подали четыре русификаторских поправки к законопроекту №5551-2
Активисты напомнили, что депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" ранее подали четыре русификаторских поправки к законопроекту №5551-2
Клеили на брущатку наклейки с портретом первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко с надписью: "Убийца языка" и разбросали фальшивые российские рубли

15 июля на акции "Не дамо продати мову" под стенами парламента произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

Протест против поправок к языковому закону собрал несколько сотен человек. Верховную Раду окружили бойцы полка полиции особого назначения.

Активисты принесли плакаты с надписями: "Повернути російську у школи — приготуватись до окупації", "Мєняю мову на рублі" и другие. Клеили на брущатку наклейки с портретом первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко с надписью: "Убийца языка" и разбросали фальшивые российские рубли.

Правоохранители пытались задержать одного из участников акции. В результате возникла потасовка. Мужчину задержали и отвели за оцепление полиции, однако впоследствии отпустили. За него вступился один из нардепов, по словам очевидцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Профильный комитет отклонил русификаторскую языковую поправку "слуг"

Активисты напомнили, что депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" ранее подали четыре русификаторских поправки к законопроекту №5551-2, который касается финансирования реставрации памятников культурного наследия. Они незаконны, ведь не касаются предмета законопроекта, а это запрещено регламентом.
Позже трое "слуг" отозвали свои поправки. А поправку Максима Бужанского не поддержал профильный комитет Рады.

О внесении поправок в законопроекту № 5551-2 сообщили народные депутаты Владимир Вятрович и Ярослав Железняк. Поправки №13-14 внес лично председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Они предусматривали полный вывод телевидения из-под действия закона о языке и фактически позволяли демонстрацию фильмов и избирательной агитации русском.

В июне Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Авторами законопроекту являются депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

В Украине отмечают День миротворца

Разорвали соглашение с Москвой

Запустили "Большое строительство"

В столице открыли университет

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 13527
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8757
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 5913
&quot;Депутаты показали свой пещерный уровень&quot; - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
 2 Просмотров: 5886
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых Просмотров: 5274
Сьогодення
Телеканал Коломойского оштрафовали за сериал на русском
Телеканал Коломойского оштрафовали за сериал на русском Просмотров: 513
Продавец мороженого поиздевался над покупателем за украинский язык
Продавец мороженого поиздевался над покупателем за украинский язык Просмотров: 603
Профильный комитет отклонил русификаторскую языковую поправку "слуг"
Профильный комитет отклонил русификаторскую языковую поправку "слуг" Просмотров: 243
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского" 1 Просмотров: 1485
"Теперь ты можешь выбирать" - сценарист рассказал, почему перешел на украинский
"Теперь ты можешь выбирать" - сценарист рассказал, почему перешел на украинский Просмотров: 315
Больше всего комментируют
32
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
3
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
1
Кандидатом в президенты Аваков быть не может - эксперт
1
КГГА прокомментировала снос здания "Цветы Украины"
Голосов: 716
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть