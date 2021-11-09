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вторник, 09 ноября 2021 16:22

В крупнейших городах выявили 97 нарушений языкового закона

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В Киеве, Днипре, Харькове и Одессе проверили ситуацию с соблюдением языкового законодательства.

Туда отправились представители уполномоченного по защите государственного языка.

Проверяли органы местных властей, сферу обслуживания и учреждения культуры.

Выявили 97 нарушений законодательства о государственном языке. В Харькове – 38, в Одессе – 30, в Днипре – 25, в Киеве – 4.

Составили 71 акт о нарушении законодательства о государственном языке.

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Больше всего нарушали в сфере информации для общего ознакомления и предоставления информации о товарах и услугах.

Автор: Уполномоченный по защите государственного языка
  Проверили исполнение закона в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе
Проверили исполнение закона в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе

В Украине пока ни один гражданин не был оштрафован за нарушение языкового закона. Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он объяснил, что с нарушителями для начала проводят "чрезвычайно конструктивную работу".

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