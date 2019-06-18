В Братиславе провели богослужение на украинском языке

В столице провели праздничное богослужение. Фото: Укринформ

На Троицу богослужение на украинском языке прошло в столице Словакии Братиславе.

"Уже привычным становится для украинских граждан, которые живут и работают в Словакии, совершение праздничных богослужений и других церковных обрядов на украинском языке. 16 июня, в День Святой Троицы, в церкви Святой Розалии города Братислава прошло праздничное богослужение на украинском языке", - сообщает пресс-служба посольства Украины в Словацкой Республике.

Службу провел священник УГКЦ Юрий Коласа.

После богослужений участники обсудили обеспечение культурных и религиозных потребностей украинцев Словакии.

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К мероприятию присоединились украинцы Братиславщины и Тренчанского края.

В Варшаве в римско-католическом храме проводят богослужения на украинском. Литургии происходят каждое первое воскресенье месяца, в 13:30 в храме святого Яцека на улице Фрета, 10.