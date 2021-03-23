В Японии издали информацию о землетрясениях на украинском языке

В Японии разработали украиноязычную инструкцию с советами на случай землетрясений.
Их создала Японско-украинская культурная ассоциация совместно с Ассоциацией международных обменов города Токай, сообщило Посольство Украины в Японии.
"В Японии, где землетрясения - это постоянные явления, очень важно знать правила поведения и как действовать во время стихийных бедствий. По просьбе Токайской международной ассоциации были переведены на украинский язык и отредактированы Японско-украинской культурной ассоциацией памятки с информацией о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях", - сказала президент ассоциации Людмила Кавагучи.
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Она призвала всех украинцев в Японии прочитать и запомнить информацию.
Украинскую версию можно распечатать бесплатно с сайта города Токай.
Уже более 5 лет в Украине живет преподаватель корейского языка На Йон. Она изучает украинский, а украинцев учит корейскому.
Впервые услышала украинский язык в Японии, когда училась в университете. Там было много друзей из Украины, которые тоже получали образование.
Идея преподавать корейский в Украине возникла, когда в Японии почувствовала серьезную конкуренцию, потому что таких преподавателей там очень много.
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