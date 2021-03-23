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вторник, 23 марта 2021 14:43

В Японии издали информацию о землетрясениях на украинском языке

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В Японии разработали украиноязычную инструкцию с советами на случай землетрясений.

Их создала Японско-украинская культурная ассоциация совместно с Ассоциацией международных обменов города Токай, сообщило Посольство Украины в Японии.

"В Японии, где землетрясения - это постоянные явления, очень важно знать правила поведения и как действовать во время стихийных бедствий. По просьбе Токайской международной ассоциации были переведены на украинский язык и отредактированы Японско-украинской культурной ассоциацией памятки с информацией о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях", - сказала президент ассоциации Людмила Кавагучи.

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Она призвала всех украинцев в Японии прочитать и запомнить информацию.

Украинскую версию можно распечатать бесплатно с сайта города Токай.

Автор: medias.ne.jp
  Для украинцев в Японии создали инструкции
Для украинцев в Японии создали инструкции

Уже более 5 лет в Украине живет преподаватель корейского языка На Йон. Она изучает украинский, а украинцев учит корейскому.

Впервые услышала украинский язык в Японии, когда училась в университете. Там было много друзей из Украины, которые тоже получали образование.

Идея преподавать корейский в Украине возникла, когда в Японии почувствовала серьезную конкуренцию, потому что таких преподавателей там очень много.

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