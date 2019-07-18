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четверг, 18 июля 2019 12:19

Украинский язык ненавидят и шовинисты, и либералы - Портников

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Украинский язык ненавидят и шовинисты, и либералы - Портников
Виталий Портников отметил, что борьба с языком только начинается. Фото: zik.ua

Писатель и журналист Виталий Портников считает, что принятие закона о языке - это только начало борьбы за его сохранение. По его мнению, язык ненавидят и шовинисты и либералы. Поэтому в первую очередь атаки на закон будут осуществлять с помощью судов.

"Будет Не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения к обычным судам, чтоб с помощью очередных псевдо юридических манипуляций заблокировать выполнение этого закона. Будут попытки выхолостить закон в новом парламенте, большинство депутатов которого очевидно окажутся далеки от задач государственного строительства. И всех тех, кто в этом строительстве заинтересован, ждет нелегкая борьба за будущее Украины и за будущее украинского языка", - отметил журналист на Espresso Tv.

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Портников говорит, что враги закона не желают, чтоб наша страна шла по пути европейской интеграции. Именно поэтому бороться с языком как со своим главным врагом.

"Для Путина, для многих его соотечественников и для многих наших соотечественников Украина - временное образование, недоразумение. - объясняет он. - Эти люди хотели бы, чтоб рано или поздно Украина исчезла с политической карты мира - ну, в крайнем случае "сжалась" до Галичины. Поэтому украинский язык одинаково ненавидят и те, кто не скрывает своего шовинизма и те, кто считает себя либералами и "гражданами мира". Никакие они не граждане мира! Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, говорящие на русском языке - потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано "народными республиками и "Крымом".

Партия "Опозиційний блок" подала в Верховную Раду законопроект об отмене закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Авторами законопроекта выступили бывшие "регионалы" Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

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18
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