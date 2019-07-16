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вторник, 16 июля 2019 15:06

Бывшие "регионалы" взялись отменять языковой закон

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Бывшие &quot;регионалы&quot; взялись отменять языковой закон
Бывшие "регионалы" Вилкул и Мураев написали законопроект об отмене языкового закона. Фото: ukrinform.ua

Партия "Опозиційний блок" подала в Верховную Раду законопроект об отмене закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Авторами законопроекта выступили бывшие "регионалы" Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев, пишет "Українська правда"

Экс- "регионалы" заявляют, что принятый закон о языке якобы нарушает Конституцию, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков.

Верховная Рада 8-го созыва уже провела последнее заседание. После формирования нового состава парламента, законопроекты, которые не были приняты в первом чтении нужно будет вносить в парламент повторно.

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16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Для тех, кто его плохо знает, откроют во всех городах бесплатные языковые курсы.

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Дата
16
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