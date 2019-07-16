Вступил в силу языковой закон: что изменилось

Вступил в силу языковой закон. ФОТО: tsiomik.com

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Для тех, кто его плохо знает, откроют во всех городах бесплатные языковые курсы, передает ТСН.

Иностранцы, которые хотят стать гражданами Украины, должны будут сдать специальные языковые экзамены по знанию украинского.

Закон обязал госслужащих, служащих Национального банка Украины, лиц офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту и прокуроров говорить на украинском на работе.

Под это также попадают нотариусы, руководители учебных заведений всех форм собственности, медицинские работники и полицейские.

Теперь в государственных и коммунальных театрах спектакли должны быть на государственном языке. Если на другом языке - то с переводом или субтитрами. Печатные издания на иностранном языке должны дублироваться и на украинском.

Интернет-СМИ обязали обязательно иметь стартовые украиноязычные версии.

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За отказ общаться на украинском языке штрафовать государственных служащих и работников органов власти. Вместо работников сферы услуг штрафы накладывать на компании.

Так, за нарушение закона в сфере науки, культуры, книгоиздания, спорта, здоровья, телекоммуникаций и рекламы надо будет заплатить от 3,4 до 5,1 тыс. грн.

3,4-6,8 тыс. грн - за нарушение закона во время заседаний, встреч, рабочего общения.

5,1-6,8 тыс. грн - за непредоставление информации о товарах и услугах на украинском языке.

6,8-8,5 тыс. грн - за нарушение закона в сфере печатных СМИ.

Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду проект закона "О противодействии сквернословию".