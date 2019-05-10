У Зеленского считают, что языковой закон замедляет украинизацию

Святослав Юраш назвал закон кнутом. Фото: ЗИК

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского языковой закон назвали "кнутом".

Представитель команды Зеленского Святослав Юраш считает, что закон принесет негативные последствия, заявил он в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

"Я являюсь украиноязычным с рождения и вырос в соответствующей среде. Я видел с детства и до сих пор, как украинский завоевывает Украину и распространяется повсеместно. И для меня четко понятно - если этот процесс проходит органично, то украинизация происходит лучше и быстрее", - сказал Юраш.

Он заявил, что закон будет тормозить украинизацию или может совсем развернуть ее в противоположном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина проживет без русского языка - философ

"Лично для меня что-нибудь, что несет больше "пряников" в процесс украинизации, является намного лучшим методом. Ведь если мы позволим таким "кнутам" множиться в отношении к украинскому языку, то со временем увидим негативные последствия", - считает Святослав Юраш.

Писатель Андрей Любка считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский своей деятельностью доказывает потребность в языковом законе. Зеленский говорит, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, но не говорит, как президент планирует стимулировать развитие украинского языка и кто будет этим положительным примером.