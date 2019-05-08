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среда, 08 мая 2019 15:32

ТОП-10 детских сайтов на украинском языке

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ТОП-10 детских сайтов на украинском языке
"Интернетный" время ребенка можно сделать не только интересным, но и полезным с помощью сайтов на украинском языке. Фото с открытых источников.

Современные дети уже не представляют своей жизни без компьютера и Интернета. Игры, соцсети, видео, мультфильмы - почти весь контент русскоязычный.

"Интернетное" время ребенка можно сделать не только интересным, но и полезным с помощью сайтов на украинском языке.

"Левко" - предлагает большой выбор игр, считалок, загадок, стихов, сказок, аудио и видеоматериалов, советы по рукоделию, раскраски, простые кулинарные рецепты для детей, сценарии детских праздников.

"Нашим деткам" - посвящен дошкольникам и раннему развитию ребенка. Предлагает детские музыкальные альбомы, видеопрезентации, мультфильмы, игры, сценарии праздников, аудиокниги.

"Шалунишка" - информационно-развлекательный портал, посвященный развитию, обучению и отдыха ребенка. Содержит игры, аудиотеку, творчество, рукоделие, досуг, виртуальную школу и много интересного, что позволит организовать отдых ребенка.

"Небо" - сайт христианской тематики для родителей и детей с большим количеством материалов и мультфильмов на украинском языке. Их можно просматривать онлайн или скачать на свой компьютер.

"Сказочник" - один из лучших сайтов подобной тематики на просторах украинского Интернета. Содержит сказки (украинские и народов мира), легенды о городах, селах, горах, реках, растениях и животных, мультфильмы, аудиосказки, игры, сценарии праздников, иллюстрации и отдельный раздел для родителей.

"Читанка" - детская общественная онлайн-библиотека с книгами на украинском языке, которые уже нельзя приобрести в книжных магазинах. Их можно скачать на планшет, мобильный или ПК.

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"МегаЗнайка" - сайт для детей и родителей, для учителей начальных классов и воспитателей детских садов. На нем собрано огромное количество интересной и полезной информации. В частности, сказки, стихи, игры, песни, интересные факты о различных предметах и ​​явлениях, о растительном и животном мире, о человеке и его деятельности.

"Веселая Азбука" - множество рассказов, загадок, сказок, игр, стихов, научные статьи для детей, сведений из различных областей знаний. Идея проекта и наполнение принадлежит Николаю Владзимирскому из Севастополя.

"Янко Гортало" - украиноязычный сайт детской литературы. Содержит стихи, рассказы, иллюстрации, видеопрезентации, песенки и другие выдумки - это продукт вдохновения большой семьи.

"С любовью к детям" - пожалуй, один из лучших украиноязычных сайтов, имеющий целью научить детей делать добро, иметь хорошие мысли и быть хорошими. Здесь вы найдете много развивающих мультфильмов, видеозагадок, развивающих уроков, сказок, творческих мастер-классов и детских песен на украинском языке.

Сессия Верховного Совета РСФСР 17 апреля 1959-го приняла закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР". Он предусматривал необязательность изучения в школах украинского языка по желанию родителей.

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