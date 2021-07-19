Тихо, идет экзамен: чиновники впервые сдают экзамен по украинскому языку

Около 150 тысяч чиновников сегодня впервые сдают экзамен на знание государственного языка. Фото: focus.ua

Сегодня, 19 июля 2021, в 9:30 в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку.

В течение первых двух недель ежедневно в будни будут проходить три экзаменационные сессии - с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30, - говорит председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися ДЕМСКАЯ изданию "Слово и дело".

Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. На сегодня экзаменационные площадки отрыты в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Экзамен на знание государственного языка можно пересдавать, но не чаще чем раз в четыре месяца, по словам Демской.

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Экзаменационная работа состоит из четырех частей: "Культура речи" - 24 тестовые задания, "Чтение" - 20 тестовых заданий, "Письмо" - одно задания открытого типа, "Диалектика" - два задания открытого типа.

В ходе экзамена будет вестись видеонаблюдение, по словам Демской.

Выполненную тестовую часть экзамена проверит компьютер, а затем претендент начинает часть "Письмо". Устная часть сдается с экзаменатором, запись разговора отправляется на проверку другому экзаменатору, который не должен жить в одном городе с претендентом. Живого общения между претендентом и экзаменатором не будет, только онлайн через кабинет экзаменатора.

На основе результатов экзамена комиссия примет решение по каждому участнику. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% + один балл. Сертификат будет действовать бессрочно.

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Отныне для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Сдавать экзамен будут около 150 тыс. чиновников. Он предстоит служащим всех рангов, от министров до директоров школ. Действующих госслужащих норма закона не коснется, но при смене должности и желании остаться на госслужбе они тоже будут сдавать экзамен.

16 июля 2021-го начали действовать новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года. Новые нормы предусматривают:

• языком культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины;

• сопровождение культурных мероприятий в Украине осуществляется на государственном языке, или же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод такого выступления на государственном языке;

• объявления, афиши, другие информационные материалы о культурно-творческие и зрелищные мероприятия и входные билеты изготавливаются на государственном языке. Могут использоваться другие языки наряду с государственным языком, при этом текст на другом языке не может быть больше по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке.

• публичное исполнение и / или публичный показ театрального представления на другом языке, чем государственный, в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом;

• языке музейного дела и художественных выставок, а также языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

В рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии, в кинозрелищных заведениях Украины допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами, выполненными на государственном языке.

Туристическое и экскурсионное обслуживание должно быть на украинском языке, но туристическое обслуживание иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на другом языке.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019. Подтвердил норму Конституции Украины о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения ", - говорится в документе.