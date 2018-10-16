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вторник, 16 октября 2018 17:44

Сколько украинцев поддерживают языковые квоты

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Сколько украинцев поддерживают языковые квоты
Исследовали отношение людей к квотам. Фото: ТСН

Социологи исследовали отношение украинцам к языковым квотам на телевидении.

Опрос провел Киевский международный институт социологии в феврале 2018 года, передает "24 канал".

35% опрошенных в сентябре считали, что в Украине происходит наступление на свободу слова. 30% считают, что в стране слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют.

50% считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит к ущемлению прав граждан, тогда как примерно 33% придерживается противоположного мнения, что запрет российских телеканалов является необходимым шагом для защиты государства.

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Примерно 28% согласны с мнением о том, что запрет российских соцсетей является необходимым шагом для защиты государства, 46% это не поддерживают.

В вопросе о целесообразности введения квот на украинский язык на радио и ТВ участники исследования распределились примерно пополам: 37% считают это целесообразным, 40% - нет.

Полгода в Украине отсутствует основной документ, регулирующий речевую деятельность. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что проекты законов о языке начнут рассматривать в комитетах в октябре.

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