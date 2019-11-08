Сегодня отмечают День украинской письменности и языка

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 171
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 108
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 900
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2457
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2043
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2187
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5139
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1107
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 819
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3627
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2043
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 ноября 2019
Просмотров: 270
Міха
Осінь цього року побалувала, довга й тепла, думаю я, вийшовши з метро на станції Університет. Тополі вганяються жовтими верхами в погідне небо, між ...
суббота, 09 ноября 2019 09:10

Сегодня отмечают День украинской письменности и языка

  Комментировать
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
День украинской письменности и языка отмечают с 1997 года Фото: starkonnb.info

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письма".

В начале XII века в Киеве он создал летопись, в котором охватил события, начиная от библейских времен и до XI века. Ее написание заняло около 20 лет. К сожалению, первоначальная редакция "Повести" утеряна, и до наших дней дошли только переработанные ее издание.

Название "Украинский язык" встречается в источниках с начала XVI века. На нем общались на украинских землях Речи Посполитой. Также называли "русской".

Современный литературный украинский язык появился в XVIII веке. Впервые использован в "Энеиде" Ивана Котляревского. Окончательно закрепил разговорный украинский в литературных произведениях поэт Тарас Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Употребление украинского только в работе означает, что владеем им плохо"

На протяжении веков украинский язык подвергался существенным притеснениям и запретам со стороны различных государств, в зависимости от того, под чьей властью оказывалась Украины. Сейчас украинский язык имеет государственный статус.

День украинской письменности и языка отмечают с 1997 года.

Сегодня украинский язык играет решающую роль в консолидации единой политической нации. Однако угроза ему окончательно не устранена.

Об этом написал третий президент Виктор Ющенко в Facebook накануне Дня украинской письменности и языка.

"Украинский язык - не просто средство общения. В нем наша сила!

Наш язык принадлежит к 30 самым распространенным языкам мира. Наша письменность имеет тысячелетнюю традицию - от летописи Нестора и "Слова о полку Игореве" к Григорию Сковороде, от Ивана Котляревского, Тараса Шевченко и Ивана Франко до нашего времени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня отмечают День украинской письменности и языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 93992
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 3 Просмотров: 14184
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 10306
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
4
 Просмотров: 9864
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 9468
Сьогодення
Рассказали, как изменилось отношение украинцев к языку за год
Рассказали, как изменилось отношение украинцев к языку за год Просмотров: 801
Русскоязычных учителей посадили за парты
Русскоязычных учителей посадили за парты Просмотров: 531
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
 Просмотров: 297
Ющенко напомнил, как Россия уничтожала украинский язык
Ющенко напомнил, как Россия уничтожала украинский язык Просмотров: 837
Зеленский пожаловался на сложность президентства и похвастался владением украинским
Зеленский пожаловался на сложность президентства и похвастался владением украинским 1 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
18
Боевики в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях - Порошенко
7
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
5
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
3
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
3
На фронте горячо: пророссийские боевики палят по позициям ВСУ
Голосов: 779
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua