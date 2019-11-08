Сегодня отмечают День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка отмечают с 1997 года Фото: starkonnb.info

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письма".

В начале XII века в Киеве он создал летопись, в котором охватил события, начиная от библейских времен и до XI века. Ее написание заняло около 20 лет. К сожалению, первоначальная редакция "Повести" утеряна, и до наших дней дошли только переработанные ее издание.

Название "Украинский язык" встречается в источниках с начала XVI века. На нем общались на украинских землях Речи Посполитой. Также называли "русской".

Современный литературный украинский язык появился в XVIII веке. Впервые использован в "Энеиде" Ивана Котляревского. Окончательно закрепил разговорный украинский в литературных произведениях поэт Тарас Шевченко.

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На протяжении веков украинский язык подвергался существенным притеснениям и запретам со стороны различных государств, в зависимости от того, под чьей властью оказывалась Украины. Сейчас украинский язык имеет государственный статус.

День украинской письменности и языка отмечают с 1997 года.

Сегодня украинский язык играет решающую роль в консолидации единой политической нации. Однако угроза ему окончательно не устранена. Об этом написал третий президент Виктор Ющенко в Facebook накануне Дня украинской письменности и языка. "Украинский язык - не просто средство общения. В нем наша сила! Наш язык принадлежит к 30 самым распространенным языкам мира. Наша письменность имеет тысячелетнюю традицию - от летописи Нестора и "Слова о полку Игореве" к Григорию Сковороде, от Ивана Котляревского, Тараса Шевченко и Ивана Франко до нашего времени.