Ющенко напомнил, как Россия уничтожала украинский язык

В украинском языке - сила, говорит Ющенко.

Сегодня украинский язык играет решающую роль в консолидации единой политической нации. Однако угроза ему окончательно не устранена.

Об этом написал третий президент Виктор Ющенко в Facebook накануне Дня украинской письменности и языка.

"Украинский язык - не просто средство общения. В нем наша сила!

Наш язык принадлежит к тридцати самым распространенным языкам мира. Наша письменность имеет тысячелетнюю традицию - от летописи Нестора и "Слова о полку Игореве" к Григорию Сковороде, от Ивана Котляревского, Тараса Шевченко и Ивана Франко до нашего времени.

Украинский язык - не просто средство общения. Это - наша историческая память, неисчерпаемая духовная и культурная сокровищница.

Имперские силы прекрасно понимали, что Украина не будет покорена, пока не убит украинский язык. Поэтому лингвоцид оказывалось веками - в виде прямых "валуевских" и "эмских" запретов, тайных постановлений ЦК КПСС, массовых репрессий против интеллигенции, навязывание комплексов неполноценности и постепенного вытеснения украинского языка из общественной жизни.

Мы выстояли и победили, поэтому спасли свой язык и создали великую европейскую литературу.

Сегодня украинский язык имеет статус государственного, но дело не только в статусе. Она играет решающую роль в процессе национального возрождения и консолидации единой украинской политической нации, в сплочении всего мирового украинства.

Однако угроза ему окончательно не устранена, и это должен понимать каждый, кому не безразлична судьба Украины. Сегодняшняя языковая ситуация в стране все еще остается деформированной.

Любить, беречь, защищать и поддерживаем украинский язык. В нем наша сила, потому что в ней - наша особая, не похожая ни на кого другого вечная украинская сущность", - написал Ющенко.

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что гордится своими успехами в использовании украинского языка. "Больше говорить. Лучше с умными людьми", - рассказал Зеленский.