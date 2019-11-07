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четверг, 07 ноября 2019 21:48

Зеленский пожаловался на сложность президентства и похвастался владением украинским

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Зеленский пожаловался на сложность президентства и похвастался владением украинским
Зеленский записал свой монолог. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложности работы президента.

"Очень сложная профессия, забирает все силы, время, иногда желание. Ты просто в конце вечера с человека превращаешься в какой-то такой, знаете, организм. Не хочу ни думать, ни что-то делать. Даже не понимаю иногда, о чем говорит семья", - сказал Зеленский в видеообращении за рулем Tesla.

Он гордится своими успехами в использовании украинского языка.

"Может, и невозможно знать язык на 100 процентов, но я стараюсь. Практика, больше говорить. Лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной "Как это?" И называю украинское слово. То есть, иногда уже и такие примеры", - рассказал президент.

Зеленский поделился тем, что общается с простыми людьми и получает от них поддержку.

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"Честно скажу, я утром когда бегаю, ну не каждое утро, а через день там, то, я покупаю кофе в конце бега. Есть у меня пару точек. И все рады видеть. Пока так. Я хочу, чтобы не изменилось ощущение. Захожу в кафе, а там "Ну-ка ... отсюда". Чтобы такого не было", - подытожил он.

Президент Владимир Зеленский опроверг все страшилки, которые рассказывали о нем перед выборами. Об этом он заявил в видео Facebook, уезжая за рулем авто правительственным кварталом.

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