Россияне пожаловались на украинский язык в ООН

Делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил в facebook речник Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Очередной акт абсурда, - пишет Николенко. - Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН".

Николенко напоминает, что этот закон - внутренний вопрос Украины, который в Кремле пытаются политизировать.

"К сожалению, мы наблюдаем за неустанными попытками России маргинализировать ключевую безопасную площадку мира. Превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды".

Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить председатель Совета Безопасности ООН. В мае это - Индонезия.

25 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 14 мая его подписал председатель парламента Андрей Парубий, а на следующий день - президент Петр Порошенко.