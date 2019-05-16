На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист

Президент Петр Порошенко 15 мая подписал языковой закон. Он закрепил обязательность использования государственного языка в публичных сферах. На иностранных можно общаться в частной жизни. За нарушение налагается штраф от 3,4 до 8,5 тыс. грн.

Языковой закон изменит целый ряд вещей в публичном пространстве Украины в течение следующих 5 лет, - говорит 27-летний Андрей Смолий с Института государства и права Академии наук Украины.

Автор: facebook.com/Andrew Smoly Андрей Смолий "Языковой закон не дискриминирует".

Какие основные изменения произойдут после принятия закона о языке?

Закон вступает в силу через 2 месяца. Первый этап - украинский язык в сфере рекламы. С января 2020 реклама должна быть исключительно на государственном языке. Кроме случаев, если это реклама в изданиях или компаниях, действующих на языках европейского союза. Второй этап - это переход на украинский язык медицины, государственных служащих и работников органов местного самоуправления - через год. Следующим этапом будет язык в культуре, кино и сфере обслуживания. Это через 1,5-2 года произойдет. Если вы придете в учреждение или магазин, то вас будут обслуживать на государственном языке. Только по соглашению сторон возможен другой. Что касается языка веб-сайтов и интернет-магазинов, то норма вступит в силу через 2 года. В июле 2024 года заработает норма о 90 процентах украинского языка на радио и телевидении.

Автор: bbc.com В Украине 15 мая Петр Порошенко подписан языковой закон.

Насколько своевременно приняли этот закон?

Его надо было принимать, если не 2014-го, то 2015-2016-х. Тогда, когда активно происходила вооруженная агрессия Российской Федерации в отношении Украины. Половина норм уже бы сейчас вступили в силу.

В июле 2024-го заработает норма о 90 процентов украинского языка на радио и телевидении

Каковы шансы у противников закона обжаловать его в суде?

Закон по всем параметрам приняли безупречно. Сейчас правовых оснований его отменять или признавать неконституционным я не вижу. Любые отмены этого закона будут происходить совершенно не в правовом поле. Это будет политически заангажированным решением, реваншем пророссийских сил и победой Кремля в Украине. Конституционный суд даже через несколько лет на это не пойдет, потому что это фактическая дестабилизация ситуации в государстве. Такие вещи вызовут очень большое возмущение даже среди тех партий и фракций, которые не являются особыми сторонниками языкового закона.

Насколько он важен?

Это один из важнейших законодательных актов, который должен был быть принят после того, как Украина стала независимой. Украинский язык 28 лет не был защищен. События, которые произошли 2014-го, - это следствие отсутствия информационной и языковой политики в Украине в 1991-2014 годах. И если бы языковой закон был принят еще в 1990-х, сейчас не было бы войны, аннексии Крыма и оккупации Донбасса. И не было бы того негативного положения в информационной сфере, которое мы имеем сейчас.

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Языковой закон дискриминирует русскоязычных граждан?

В последние годы велась информационная пропаганда о том, что языковой закон - это что-то плохое, отрицательное для русскоязычных граждан. На самом деле он не дискриминирует ни одну категорию населения. Документ является более либеральным, чем аналогичные законы в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и государствах, которые были под оккупацией Советского Союза. Не вижу ни одной нормы, которая могла бы дискриминировать русскоязычное население в частной жизни. Речь идет только о публичных сферах и тех, к которым имеет отношение именно государство. Я порекомендовал бы людям все же больше разобраться в этом законе и не верить той пропаганде, которая в последние годы лилась из российских и пророссийских СМИ. Мы видим просто невероятное количество фейков - о языковой полиции, которая будет арестовывать на улицах, об уголовной ответственности. Их на самом деле в законе не было, нет и не будет.

Директор Европейского центра по вопросам меньшинств Тове Хансен Маллой рассказала, что языковой закон Украины отвечает международным стандартам. "Правительства имеют право принимать специальные законы относительно государственного языка. Это не должно составлять проблем для национальных и этнических меньшинств до тех пор, пока законодательно и на практике придерживается их право говорить и учиться на родном языке", - говорит она.