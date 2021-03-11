Разобрались с футбольным арбитром, который нарушил языковой закон

Тарас Кремень обсудил с Андреем Павелко языковой конфликт между тренером и арбитром. Фото: facebook.com/govuamova

Украинская ассоциация футбола передала уполномоченному по защите государственного языка результаты проверки языкового конфликта во время матча ФК "Львов" - ФК "Колос".

Языковой омбудсмен Тарас Кремень встретился с президентом УАФ Андреем Павелко. Обсудили важность соблюдения языкового законодательства, сообщает уполномоченный в Facebook.

В материалах проверки говорится, что один из арбитров матча действительно общался не на государственном языке, как того требует закон.

"Ему и организаторам соревнований Комитет по этике и честной игры УАФ вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований статьи 34 языкового закона", - говорится в материалах проверки.

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Непосредственным поводом вынесения предупреждения главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча.

Все члены УАФ проинформировали о необходимости использования государственного языка на спортивных мероприятиях.

У главного тренера "Львова" Виталия Шумского произошел конфликт с арбитрами матча 15-го тура УПЛ против "Колоса". На 67-й мин. главный судья встречи Виктор Копиевский показал 48-летнему украинцу желтую карточку за то, что тот сказал резервному арбитру Николаю Кривоносову говорить на украинском языке.