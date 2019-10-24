Проводников обязали общаться на украинском языке

Общественные активисты через суд заставили проводников депо Одесса-главная общаться на государственном языке. Фото: "Главком"

Проводников депо Одесса-главная заставили обслуживать пассажиров на украинском языке.

"Истцом по этому делу был Ярослав Попович. Он обратился ко мне, мы ему помогли составить заявление и представлять интересы в суде по поводу конфликта, который произошел между Поповичем и проводником. Суть конфликта в том, что проводник вагона, в котором ехал Попович, отказался обслуживать мужа на государственном языке. Мы победили: суд признал отказ ответчика неправомерным", - рассказал активист Святослав Литинский, передает "Дело".

Сначала истцы пытались донести до руководства Укрзализныци мнение о том, что проводники обязаны использовать в работе государственном языке. Руководители предприятия заявили, что никакого принуждения ни к кому применять не будут.

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"Теперь суд заставил их это сделать, а мы постараемся, чтобы решение суда дошло до руководителей, а они" спустили "его приказу к подчиненным", - подытожил Литинский.

В Донецкой области мэр Бахмута Алексей Рева провел заседание очередной сессии горсовета на украинском языке. Ранее мэр и депутаты в основном использовали русский, даже после того, как приняли закон об украинском языке.