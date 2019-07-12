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пятница, 12 июля 2019 17:34

Премьер-министр Молдовы заговорила на украинском

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Премьер-министр Молдовы заговорила на украинском
Майя Санду высказалась об Украине. Фото: "Цензор.НЕТ"

Премьер-министр Молдовы Майя Санду говорила по украински во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Для меня честь быть здесь в Киеве, столице европейской нации, которая продемонстрировала столько отваги, силы и стойкости в борьбе за свободу и независимость", - сказа она, передает "Новое время".

Санду заявила, что Молдова поддерживает территориальную целостность Украины.

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"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины и я чувствую глубокое уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, суверенитет и будущее, как европейского государства", - заявила глава правительства.

Для создания Антикоррупционного бюро новое правительство Молдовы планирует пригласить экспертов из Украины.

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