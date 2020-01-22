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среда, 22 января 2020 14:52

Правительство игнорирует закон о языке

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Кабмин продолжает игнорировать положения языкового закона.

Правительство должно было до 16 января 2020 подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады проект закона о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств, написал языковед Иван Ющук в Facebook.

Нужно определить меры, направленные на содействие изучению украинского языка людьми, которые проживают на временно оккупированной территории Украины. Утвердить Государственную программу содействия освоению государственного языка.

Должен быть принят порядок проведения экзамена на уровень владения государственным языком и порядок контроля за использованием украинского языка органами власти.

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Правительство должно обеспечить перевод и публикацию на украинском языке международных договоров Украины, которые не оглашались на государственном языке раньше.

К 16 января 2020 министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны были привезти нормативно-правовые акты в соответствие с языковым законом.

Автор: Facebook
 

В Украине 16 января вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы.

Это означает, что реклама на телевидении, радио, в интернете и на внешних носителях - бигбордах, ситилайтах, рекламных плоскостях в магазинах, должна быть на украинском языке.

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