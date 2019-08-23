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пятница, 23 августа 2019 18:50

Появились результаты опроса, доказывающие патриотизм украинцев

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Появились результаты опроса, доказывающие патриотизм украинцев
74% вновь родились бы в Украине. Фото: 112

У украинцев спросили, где они хотели бы родиться

74% выбрали бы Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле 2019 среди украинцев старше 16 лет, сообщает "Украинская правда".

В прошлом году 65% выбрало бы Украину. В 2014 - 68%.

Родиться в разных странах Евросоюза хотели бы 4% опрошенных, в США и Канаде - 2%.

Россию как страну рождения выбрал бы 1% респондентов.

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Не определились с ответом 15% опрошенных.

Социологи опросили 1000 человек в территориях, контролируемых Украиной. Погрешность исследования не превышает 3,2%.

Статистика 2019-го показывает, что 89% украинцев поддерживают независимость. Такие же показатели были перед референдумом 1991 года.

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