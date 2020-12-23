Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны

 
Ексклюзивы
1/5
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 81
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10188
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 648
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2547
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2151
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1944
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Фото
Все фото
18
8
6
10
6
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Видео
Все видео
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 10188
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 243
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1233
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1899
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 567
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 13:29

Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны

  Комментировать
Попытки &quot;слуг&quot; изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Отмена штрафов за несоблюдение языкового закона является задачей пятой колонны - Дмитрий Чекалкин Фото: 5.ua

Дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин считает попытки ряда депутатов от "Слуги народа" отменить штрафы за несоблюдение языкового закона действиями пятой колонны Кремля. Языковой вопрос используется теми, кто хочет раскола общества.

"Депутаты приходили с этой риторикой защиты русского языка - в принципе, защищают позиции, декларированые еще перед выборами. Для многих сознательных украинцев это вызов, что такие люди вообще попали в коалицию, в правящую партию. Они вообще не имели права находиться в стенах парламента с такими оскорбительными высказываниями, которые они себе позволяли", - сказал в эфире "Прямого".

Чекалкин отметил, что Россия вкладывает огромные средства в гибридную войну против Украины, в частности на содержание пророссийски пятых колонн, которые увеличиваются в геометрической прогрессии.

"Недавно даже кремлевские политтехнологи подтвердили тот факт, что из 40-45 миллиардов долларов секретной части российского федерального бюджета половина выделяется на гибридную войну против Украины. Это не только содержание Донецка и Луганска, но и спонсирование таких пятых колонн на территории Украины, перед которыми поставлена ​​задача уничтожить Украинское государство. Ведь кто тогда спросит у Путина об оккупированом Донбассе или аннексированном Крыме? ", - сказал дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сейчас 2 вещи влияют на развитие языка - Арина Демская

Недавно народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировали антиукраинской закон.

"Текст еще не обнародован, но судя по названию и с бурной агитации, Бужанский на протяжении последних дней проводил среди однопартийцев, идея заключается в том, чтобы сделать нарушения закона о языке безнаказанными", - написал он в Facebook.

В случае нарушения языкового законодательства гражданин может обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. Ответчик получит предупреждение и 30 дней для устранения нарушения. Если в течение года доведут факт повторного нарушения, наложат штраф. Проект закона может отменить взимание штрафов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Испытали самолет "Илья Муромец"

Издали полный "Атлас мира" на украинском языке

Без посадки и дозаправки: впервые облетели земной шар

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 20232
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13914
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 10179
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 7164
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 6462
Сьогодення
Сейчас 2 вещи влияют на развитие языка - Арина Демская
Сейчас 2 вещи влияют на развитие языка - Арина Демская Просмотров: 270
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон 1 Просмотров: 5436
Праздник Николая отменили после языкового конфликта
Праздник Николая отменили после языкового конфликта Просмотров: 2277
Офис языкового омбудсмена атаковали хакеры
Офис языкового омбудсмена атаковали хакеры Просмотров: 108
Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы
Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы Просмотров: 378
Больше всего комментируют
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
2
Зеленский снова бы выиграл выборы:опрос
1
Харьковские курсантки опозорились танцами под "Вороваек"
1
Украинцам больше не хочется ездить в оккупированный Крым
Голосов: 106
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть